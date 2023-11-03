"Переходять всі межі": туристи та любителі селфі "змусили" поні розбитися з обриву

Лоша народилося за кілька сотень метрів від краю урвища, але люди підштовхували його все ближче і ближче до краю, намагаючись сфотографувати.

У Великій Британії необережні туристи стали причиною загибелі лошати дикого поні, накинувшись на нього, щоб зробити селфі. Про це пише BBC News.

Жахливий випадок стався у квітні на півострові Гауер в Уельсі. Подробиці стали відомі, тільки восени.

Лоша народилося за кілька сотень метрів від краю урвища, але люди підштовхували його все ближче і ближче до краю, намагаючись сфотографувати. Про це розповів фермер Нікі Бейнон, чия сім'я вже кілька поколінь піклується про тварин.

"Раптово новонароджений встав на ноги, намагаючись навчитися стояти на ногах, і спіткнувся. Кобила втратила своє дитя приблизно за пів години до того, як я її знайшов, і вона була просто розлючена. Вона знала, що він назавжди зник. Люди переходять всі межі", — поділився фермер.

Потім Бейнон забрав усіх кобил додому з метою їхньої безпеки. Минулого року три поні також загинули, потрапивши під колеса автомобілів, а оператори безпілотників переслідували інших у природній зоні.

Лоша впало з обриву в мальовничому місці в Россілі, Уельс Фото: Wales News Service

У зв'язку з цими інцидентами офіційні особи попередили відвідувачів про необхідність слідувати Кодексу сільської місцевості, ухваленому у Великій Британії, який приписує поважати всіх, берегти навколишнє середовище, насолоджуватися відпочинком на природі, знати знаки та символи сільської місцевості — аналогічно принципу "Залиш сліди".

Національний інститут спостереження за узбережжям заявив, як повідомляє The Guardian, що гостям слід триматися на відстані та використовувати функції зуму для отримання фото і відеоматеріалів з близької відстані. Це найкращий спосіб убезпечити себе поблизу напівдиких або диких тварин, оскільки один з екскурсантів нещодавно отримав удар ногою від жеребця, після чого йому було важко ходити.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.