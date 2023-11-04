Розробляють план евакуації: вулкан в Італії на межі виверження вперше за 500 років

Вулкан "неспокійний" приблизно з 1950 року. Останнє значне виверження вулкана відбулося 1538 року. З 2022 року вулканічна активність посилилася, як і землетруси, причому найсильніший за останні 40 років стався зовсім недавно.

В Італії влада розробляє плани евакуації населення, оскільки супервулкан уперше за майже 500 років опинився на межі виверження після землетрусу магнітудою 4,0, що потряс регіон. Про це пише The Mirror.

Минуло 485 років з моменту останнього виверження вулкана Кампі-Флегрей на півдні країни, але побоювання, що нове виверження дедалі ближче, зростають, і понад 10 тисяч жителів дедалі більше непокояться.

Влада Італії стурбована ситуацією після землетрусу магнітудою 4,0. Місцеві жителі Кампі-Флегрей, розташованого недалеко від Неаполя (Італія), хочуть знати, що робити, якщо станеться найгірше, після того, як на початку цього року вчені випустили попередження.

Вулкан "неспокійний" приблизно з 1950 року. Останнє значне виверження вулкана відбулося 1538 року. З 2022 року вулканічна активність посилилася, як і землетруси, причому найсильніший за останні 40 років стався у вересні.

Останнє значне виверження вулкана відбулося 1538 року Фото: Reddit

2 жовтня стався ще один землетрус силою 4,0 бала, і тепер експерти побоюються вибуху супервулкана. Однак ніхто ще не дав точного прогнозу щодо того, коли може статися виверження, але плани з евакуації населення змушують багатьох жителів регіону панікувати з приводу того, що може статися в майбутньому.

Міністр цивільної оборони Нелло Мусумечі заявив, що евакуацію проводитимуть тільки в разі "крайньої потреби", але підтвердив, що плани на випадок виверження вже розроблено.

Вулкан "неспокійний" приблизно з 1950 року Фото: Flickr

Мауро Антоніо Ді Віто, директор обсерваторії Везувію, попередив про реальну небезпеку, якщо станеться найгірше.

"Ці райони були урбанізовані без урахування їхньої крихкості. Будинки мають бути краще структуровані, і нам необхідно змінити культуру, щоб спонукати людей робити це", — сказав він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в низці лікарень цього району почалася перевірка евакуації, щоб переконатися, що вони готові до сильніших землетрусів і вивержень. Жителі відчайдушно сподіваються, що після землетрусу магнітудою 4,0 буде розроблено план дій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії "злі" діти розгромили будинок вартістю 1,2 млн фунтів. Джоанна Піттард та її чоловік Метт планували зробити його своїм сімейним вогнищем. Однак протягом місяця "злі" діти знущалися з житла з шістьма спальнями, пошкодивши ковану люстру, перевернувши антикварні меблі та навіть знищивши весільну сукню господині.

Також стало відомо, що водій намагався проїхати через історичне дерево, але застряг. Звільнивши свій автомобіль, чоловік почав плескати в долоні, чим ще більше розлютив людей, які побачили ці кадри. Бічне дзеркало відлетіло від автомобіля, а сам удар, ймовірно, був відчутним для дерева.