Усе почалося з цвинтаря: подружжя з Великої Британії вірить, що "запросило" примару до свого будинку

Незважаючи на свій великий досвід у сфері розслідувань паранормальних явищ, Чарлі стверджує, що це був перший випадок одержимості, свідком якого він став. Подружжя переслідує "зловісний і демонічний" дух на ім'я "Джордж".

Пара з Великої Британії, яка у вільний час досліджує паранормальні явища, вважає, що духи могли переслідувати в їхній дім після моторошної події на кладовищі, повідомляє Mirror.

Чарлі Гаркер і Тереза Г'юз керують компанією з розслідування привидів Afterlife Paranormal. Вони відвідують місця, імовірно "населені" привидами, і транслюють усе в прямому ефірі соціальної мережі Facebook.

Однак за останній рік саме їхній будинок опинився в центрі "діяльності" привидів. Чарлі і Тереза вважають, що їх переслідує "зловісний і демонічний" дух на ім'я "Джордж". Подружжя вважає, що цілком могло привезти Джорджа із собою додому після того, як Тереза нібито стала "одержимою" на кладовищі.

За їхніми словами, інцидент стався в заповіднику Лайм-Пітс у місті Волсолл, недалеко від Бірмінгема. За словами Чарлі, він виявив Терезу лежачою в багнюці, в повній темряві, під час чергового розслідування. Він нібито почув "крик" дружини. У стані трансу вона сказала комусь або чомусь "забиратися". Тепер Чарлі вважає, що Тереза в той момент була "одержима" і злий дух пішов за ними.

"Усе почалося того дня, коли ми були на кладовищі, і все пішло не так. Тоді все почалося", — розповів Харкер.

На моторошній фотографії Чарлі, зробленій у тому ж місці, видно, що він оточений сильним туманом, який, як він тепер вважає, був духом "Джорджа". Незважаючи на свій великий досвід у сфері розслідувань паранормальних явищ, Чарлі стверджує, що це був перший випадок одержимості, свідком якого він став, і каже, що в наступні місяці вдома ситуація кардинально змінилася.

Спочатку ймовірні "привиди" були "низькоенергетичними", але ситуація дійсно погіршилася після того, як вони вирішили провести сеанс, і ймовірна присутність стала "потужнішою". Подружжя стверджує, що було свідками того, як невидимі руки розкидали по будинку речі. Тереза сказала: "Привиди мене трохи лякають, але я знаю, що з Чарлі я в безпеці, він знає, що робить".

Спочатку "привиди" були "низькоенергетичними", але незабаром ситуація почала набирати обертів Фото: birminghammail.co.uk

Чарлі, який вважає, що присутність духу стає "сильнішою", розповів виданню: "Ми зробили одну або дві дошки для спіритичних сеансів, ми намагалися зв'язатися з кимось на ім'я Джордж, який несе відповідальність за все те, що відбувається. Ми зв'язалися з ним і дізналися його ім'я. Потім він говорив щось на кшталт "убий тебе, смерть, помри" — це були три слова, які він використовував на дошці. Відтоді в нас було все більше й більше паранормальної активності. Раніше я мав справу з багатьма подібними речами, але цей сильно відрізняється".

Раніше, 28 жовтня, Фокус писав, що мільйони людей по всьому світу вірять у привидів. Опитування серед американців 2021 року показало, що 41% опитаних вірять в існування привидів, а 20% заявляють, що особисто стикалися з ними. Таким чином статистика показує, що тільки у США понад 50 мільйонів людей зустрічалися з духами.