У Великобританії розсерджений сусід псує автомобілі за неправильне паркування (фото)

Мешканці одного з британських міст почали страждати від дій вандала, який обмотує транспортні засоби клейкою плівкою і залишає написи на склі.

У Великій Британії один із мешканців почав обклеювати автомобілі повідомленнями різного змісту та клейкою плівкою. Уся причина в дивній суперечці про паркування. Про це повідомляє видання Mirror.

Зазначається, що часом неправильне паркування може справді вивести людей з рівноваги. Найчастіше біля будинків є спеціально відведені місця для цього, проте трапляється таке, що звичайна дорога загального користування перетворює паркування на боротьбу за вільне місце.

Одна з мешканок опинилася втягнута в цю баталію, коли її автомобіль Fiat 500 був зіпсований гнівними посланнями. На іншому автомобілі, який стояв поруч, вона виявила клейку плівку.

Повідомлення бувають різного змісту, але їхня суть одна. Здебільшого мешканці стикалися з таким текстом: "Заборонено паркуватися біля поваленого бордюру" та "Не даремно ж тут висить знак паркування!".

На іншому транспортному засобі, який і був обмотаний спеціальною плівкою, залишився напис "Машину обгорнуто для захисту від пошкоджень під час доставки. Дякую". Це шокувало власників автомобілів у Британії.

У Великій Британії стався масштабний скандал через неправильне паркування (ілюстративне зображення) Фото: Mirror У Великій Британії стався масштабний скандал через неправильне паркування (ілюстративне зображення) Фото: Mirror

Зазначається, що це можуть бути дії розсердженого місцевого жителя, який хотів провчити своїх сусідів. Він кілька разів попереджав 28-річну матір двох дітей, щоб вона не залишала свій транспортний засіб біля бордюру, а за тиждень її автомобіль був обтягнутий плівкою. На склі також з'явилися видряпані написи.

"Утворився невеликий натовп. Я була налякана і шокована. Я не очікувала, що таке може статися. Я гуляла з дворічною дитиною і бабусею мого чоловіка, якій за 80 років. Я вийшла з машини і перевірила, де я припаркувалася, коли приїхала. Вона не загороджувала жодних під'їзних шляхів. Те, що я зробила, не було незаконним. Парковка не була порушена. Я живу в Стрітлі, поруч зі школою, і люди паркуються погано, але ви очікуєте, що люди будуть там паркуватися. Я звернулася в поліцію", — розповідає жінка.

Інша місцева мешканка поділилася, що зіпсовано було ще кілька автомобілів. Написи легко витиралися, тож вона виходила на вулицю з ганчіркою та ножицями, щоб допомогти постраждалим.

Журналісти звернулися по коментар до поліції, де співробітники розповіли про те, що їм відомо про вандалізм щодо автомобілів. Правоохоронці закликали всіх, хто володіє важливою інформацією, поділитися нею.

"Нещодавно автомобілістів попередили, що залишення записок на автомобілях може призвести до неприємностей із законом. У вас можуть виникнути проблеми, якщо написане вами повідомлення має наклепницький характер і може завдати репутаційної шкоди власнику автомобіля. А якщо ви доторкнетеся до чужого автомобіля, то вас можуть звинуватити в пошкодженні транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що п'яна жінка влаштувала бійку в церкві через місця паркування для вірян. Хуліганка влаштувала переполох, перервавши службу через заблоковану на стоянці машину. За словами очевидця, дяк опинився на землі разом зі своєю тацею, однак жінку це не зупинило.