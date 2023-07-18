"Ніякої поваги": п'яна жінка влаштувала штовханину в церкві через місця паркування для вірян

Хуліганка влаштувала переполох, перервавши службу через заблоковану на стоянці машину. Зі слів очевидця, дяк опинився на землі разом зі своєю тацею, однак жінку це не зупинило.

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У Польщі нетвереза жінка, що відпочивала на пляжі, ввірвалась у храм та перетворила месу на хаос з тілесними ушкодженнями. Про інцидент виданню epoznan.pl розповів учасник богослужіння.

"Вона увірвалася в храм і штовхнула дяка з тацею. Старого збили з ніг. Жінка вирвала мікрофон у священника", — описав він.

Зі слів свідка, зловмисниця влаштувала штовханину через паркування. Вона заявила у мікрофон, що машини, які заблокували її автомобіль на території церкви, мають роз’їхатися.

Учасник служби зазначив, що йдеться про приватну стоянку, на якій встановлена спеціальна табличка. Жінка мала бути попереджена, що місця призначені для вірян.

Співрозмовник журналістів поділився, що інцидент обурив його через неповагу до священнослужителя. Чоловік, якого хуліганка штовхнула, був літнього віку.

"Немає поваги до старших. Жінка розлила його тацю. Після інциденту його оглянув місцевий кардіолог", — повідомив вірянин.

За даними ЗМІ, про випадок вже знають у поліції. Під час штовханини жінка випустила телефон, який забрали правоохоронці. З місця подій хуліганка втекла, однак за скоєне їй загрожує штраф або ув’язнення на строк до двох років. Поліціянти планують допитати постраждалих священника та дяка, а також встановити особу втікачки.

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