Перетворив життя сусідів на пекло: чоловіка змусили знести "жахливий" маєток (фото)

Гурвіндер Сінгх зніс бульдозером свій двоповерховий будинок, а на його місці побудував маєток із чотирма спальнями, який назвав "готелем Travelodge посеред житлового масиву". Після скарг сусідів стало відомо, що в чоловіка не було відповідного дозволу.

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У Великій Британії Гурвіндера Сінгха зобов'язали знести "жахливий маєток", побудований без дозволу на будівництво, який, за словами сусідів, перетворив їхнє життя на пекло. Про це пише Metro.

Чоловік зніс бульдозером свій двоповерховий будинок, а на його місці побудував маєток із чотирма спальнями, який назвав "готелем Travelodge посеред житлового масиву".

Нова будівля у Вілленголлі (Вест-Мідлендс) спричинила війну із сусідами, які заявили, що вона "впадає в око", та назвали її "жахливою". Сінгх отримав дозвіл на скромну прибудову до двоквартирного будинку, зведеного в 1960-х роках, тільки у 2021 році.

Рада Волсолла вручила власнику маєтку повідомлення про примусове стягнення, де вимагала знести прибудову після надходження скарг. Сінгх подав апеляцію, але її відхилили.

Деякі сусіди порівняли будинок зі спортивним залом Фото: SWNS

Сусіди сподіваються, що це рішення покладе край тривалій суперечці навколо "пам'ятки", розташованої на розі Сандрінгем-авеню та Арундел-роуд. Один із жителів, який побажав залишитися невідомим, заявив, що буде скептично налаштований доти, доки будинок не буде знесено.

"Ми повіримо в це, коли побачимо, оскільки це триває вже занадто довго. Це впадає в очі, і я не розумію, як вони могли подумати, що їм це зійде з рук. Я бачив, це описується як "Travelodge" посеред житлового масиву, і я думаю, що це якраз те, що потрібно. Це просто недоречно та є справжнім більмом на оці. Ми всі разом виступили проти цього, тож, сподіваюся, на цьому сага закінчиться, і це чудовисько буде остаточно знесено", — розповів він.

Деякі сусіди порівняли будинок зі спортивним залом і припустили, що він щонайменше втричі більший за початкове житло. Передбачається, що будівництво нового будинку обійшлося б у 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Чоловік подав апеляцію, але її було відхилено Фото: SWNS

У повідомленні про рішення щодо апеляції, ухваленому 7 липня цього року, інспектор Ендрю Макглоун зазначив, що "планування, площа, масштаб, масивність і зовнішній вигляд будови" відрізняються від того, що було надано під час видачі дозволу на будівництво 2021 року. Заявники не виконали вимоги, передбачені дозволом, і не мають іншого дозволу на будівництво.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя замість квартири помилково купило 120-річний занедбаний маєток. Jameswood Villa пустувала понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, був потрібен новий дах, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі прогнили.

Також стало відомо, що чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна кімната. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. Водночас душ і раковина розташовані навпроти й теж поруч із місцем для сну.