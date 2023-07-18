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МирФан

Превратил жизнь соседей в "ад": мужчину заставили снести "чудовищный" особняк (фото)

Особняк, чудовищный особняк, жалобы соседей, построили без разрешения, заставили снести особняк, гостиница Travelodge
Фото: SWNS | Мужчина снес свой стай дом и на его месте построил особняк с четырьмя спальнями

Гурвиндер Сингх снес бульдозером свой двухэтажный дом, а на его месте построил особняк с четырьмя спальнями, который назвал "гостиницей Travelodge посреди жилого массива". После жалоб соседей стало известно, что у мужчины не было соответствующего разрешения.

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В Великобритании Гурвиндера Сингха обязали снести "чудовищный особняк", построенный без разрешения на строительство, который, по словам соседей, превратил их жизнь в "ад". Об этом пишет Metro.

Мужчина снес бульдозером свой двухэтажный дом, а на его месте построил особняк с четырьмя спальнями, который назвал "гостиницей Travelodge посреди жилого массива".

Новое здание в Уилленхолле (Уэст-Мидлендс) вызвало войну с соседями, которые заявили, что оно "бросается в глаза" и назвали его "чудовищным". Сингх получил разрешение на скромную пристройку к двухквартирному дому, построенному в 1960-х годах, только в 2021 году.

Совет Уолсолла вручил владельцу особняка уведомление о принудительном взыскании, в котором потребовал снести пристройку после поступления жалоб. Сингх подал апелляцию, но она была отклонена.

Особняк, чудовищный особняк, жалобы соседей, построили без разрешения, заставили снести особняк, гостиница Travelodge Fullscreen
Некоторые соседи сравнили дом со спортивным залом
Фото: SWNS

Соседи надеются, что это решение положит конец затянувшемуся спору вокруг "достопримечательности", расположенной на углу Сандрингем-авеню и Арундел-роуд. Один из жителей, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что будет скептически настроен до тех пор, пока дом не будет снесен.

"Мы поверим в это, когда увидим, так как это продолжается уже слишком долго. Это бросается в глаза, и я не понимаю, как они могли подумать, что им это сойдет с рук. Я видел, это описывается, как "Travelodge" посреди жилого массива, и я думаю, что это как раз то, что нужно. Это просто неуместно и является настоящим бельмом на глазу. Мы все вместе выступили против этого, так что, надеюсь, на этом сага закончится и это чудовище будет окончательно снесено", — рассказал он.

Некоторые соседи сравнили дом со спортивным залом и предположили, что он как минимум в три раза больше первоначального жилья. Предполагается, что строительство нового дома обошлось бы в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Особняк, чудовищный особняк, жалобы соседей, построили без разрешения, заставили снести особняк, гостиница Travelodge Fullscreen
Мужчина подал апелляцию, но она была отклонена
Фото: SWNS

В уведомлении о решении по апелляции, принятом 7 июля этого года, инспектор Эндрю Макглоун отметил, что "планировка, площадь, масштаб, массивность и внешний вид строения" отличаются от того, что было представлено при выдаче разрешения на строительство в 2021 году. Заявители не выполнили требования, предусмотренные разрешением, и не имеют другого разрешения на строительство.

Ранее Фокус сообщал, что супруги вместо квартиры по ошибке купили 120-летний заброшенный особняк. Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили.

Также стало известно, что мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная комната. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.