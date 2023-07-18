Превратил жизнь соседей в "ад": мужчину заставили снести "чудовищный" особняк (фото)

Гурвиндер Сингх снес бульдозером свой двухэтажный дом, а на его месте построил особняк с четырьмя спальнями, который назвал "гостиницей Travelodge посреди жилого массива". После жалоб соседей стало известно, что у мужчины не было соответствующего разрешения.

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В Великобритании Гурвиндера Сингха обязали снести "чудовищный особняк", построенный без разрешения на строительство, который, по словам соседей, превратил их жизнь в "ад". Об этом пишет Metro.

Мужчина снес бульдозером свой двухэтажный дом, а на его месте построил особняк с четырьмя спальнями, который назвал "гостиницей Travelodge посреди жилого массива".

Новое здание в Уилленхолле (Уэст-Мидлендс) вызвало войну с соседями, которые заявили, что оно "бросается в глаза" и назвали его "чудовищным". Сингх получил разрешение на скромную пристройку к двухквартирному дому, построенному в 1960-х годах, только в 2021 году.

Совет Уолсолла вручил владельцу особняка уведомление о принудительном взыскании, в котором потребовал снести пристройку после поступления жалоб. Сингх подал апелляцию, но она была отклонена.

Некоторые соседи сравнили дом со спортивным залом Фото: SWNS

Соседи надеются, что это решение положит конец затянувшемуся спору вокруг "достопримечательности", расположенной на углу Сандрингем-авеню и Арундел-роуд. Один из жителей, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что будет скептически настроен до тех пор, пока дом не будет снесен.

"Мы поверим в это, когда увидим, так как это продолжается уже слишком долго. Это бросается в глаза, и я не понимаю, как они могли подумать, что им это сойдет с рук. Я видел, это описывается, как "Travelodge" посреди жилого массива, и я думаю, что это как раз то, что нужно. Это просто неуместно и является настоящим бельмом на глазу. Мы все вместе выступили против этого, так что, надеюсь, на этом сага закончится и это чудовище будет окончательно снесено", — рассказал он.

Некоторые соседи сравнили дом со спортивным залом и предположили, что он как минимум в три раза больше первоначального жилья. Предполагается, что строительство нового дома обошлось бы в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Мужчина подал апелляцию, но она была отклонена Фото: SWNS

В уведомлении о решении по апелляции, принятом 7 июля этого года, инспектор Эндрю Макглоун отметил, что "планировка, площадь, масштаб, массивность и внешний вид строения" отличаются от того, что было представлено при выдаче разрешения на строительство в 2021 году. Заявители не выполнили требования, предусмотренные разрешением, и не имеют другого разрешения на строительство.

Ранее Фокус сообщал, что супруги вместо квартиры по ошибке купили 120-летний заброшенный особняк. Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили.

Также стало известно, что мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная комната. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.