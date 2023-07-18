"Никакого уважения": пьяная женщина устроила потасовку в церкви из-за мест парковки для верующих

Хулиганка устроила переполох, прервав службу из-за заблокированной на стоянке машины. По словам очевидца, дьяк оказался на земле вместе со своим подносом, однако женщину это не остановило.

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В Польше нетрезвая женщина, отдыхавшая на пляже, ворвалась в храм и превратила мессу в хаос с телесными повреждениями. Об инциденте изданию epoznan.pl рассказал участник богослужения.

"Она ворвалась в храм и толкнула дьяка с подносом. Старика сбили с ног. Женщина вырвала микрофон у священника", — описал он.

По словам свидетеля, злоумышленница устроила потасовку из-за парковки. Она заявила в микрофон, что машины, которые заблокировали ее автомобиль на территории церкви, должны разъехаться.

Участник службы отметил, что речь идет о частной стоянке, на которой установлена специальная табличка. Женщина должна была быть предупреждена, что места предназначены для верующих.

Собеседник журналистов поделился, что инцидент возмутил его из-за неуважения к священнослужителю. Мужчина, которого хулиганка толкнула, был пожилого возраста.

"Нет уважения к старшим. Женщина разлила его поднос. После инцидента его осмотрел местный кардиолог", — сообщил верующий.

По данным СМИ, о случае уже знают в полиции. Во время потасовки женщина выпустила телефон, который забрали правоохранители. С места событий хулиганка скрылась, однако за содеянное ей грозит штраф или заключение на срок до двух лет. Полицейские планируют допросить пострадавших священника и дьяка, а также установить личность беглянки.

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