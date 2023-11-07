"Життя моєї мрії": подружжя показало свій "будиночок гобітів" на колесах (фото, відео)

Пара показала свій спосіб життя в будинку, який створили в невеликому фургоні. Подружжя не тільки подорожує, а й намагається добути їжу у відносно складних умовах.

Подружжя Лора та Аарон розповіли, що живуть у дешевому будинку на колесах і показали, як проходить їхнє життя. Про це повідомляє The Sun.

У соціальній мережі TikTok вони показали своє "казкове" життя, але глядачі залишилися спантеличені тією єдиною домашньою необхідністю, якої їм не вистачало.

Свій ролик вони підписали так: "Уявіть собі будинок хоббіта на колесах, дні, проведені на свіжому повітрі; приготування їжі, подорожі".

У 17-секундному відео пара позує біля свого звичайного оранжево-білого фургона, кажучи глядачам: "Так, ми живемо у фургоні", а потім показує знімки звичайних білих фургонів.

Лора й Аарон Фото: Скриншот

"Так?" — запитують вони, коли на екрані миготить монтаж простих трейлерів і салонів стандартних автомобілів.

Потім у кліпі Лора і Аарон показують глядачеві свій неймовірний фургон з приголомшливим інтер'єром, наповненим природними елементами і яскравими квітами. Усередині фургона розміщені рослини в горщиках, прикріплені до основного внутрішнього корпусу. Дах вкритий дерев'яними панелями, розташованими по діагоналі, що надає будинку ще більш цікавого та унікального вигляду. Кухня виконана з натурального дерева, а великі вікна пропускають багато денного світла.

Полиці та місця для зберігання займають простір над вікнами і заповнені ковдрами, баночками та іншими випадковими домашніми предметами.

Фото: Скриншот

Глядачі можуть побачити соняшники і лаванду, що зберігаються в старих скляних пляшках, і книги, складені на сільських дерев'яних полицях. Навіть зона водія і пасажира автомобіля була повністю перетворена завдяки дерев'яним елементам.

Лаура і Аарон розповіли, як вони роблять свої власні продукти, використовуючи квіти і рослини, які збирають в їжу, і показали глядачам знімок кошика з яскравими пелюстками поруч з товкачиком і ступкою.

Фото: Скриншот

На приголомшливому знімку задні двері фургона відчинені, і можна побачити вид на гірський хребет.

Фото: Скриншот

Пост набрав 1,5 мільйона лайків і понад 13,8 тисяч коментарів, але один глядач поспішив вказати на проблему, яка його спантеличила.

Вони написали: "Це виглядає кумедно, поки ти не прокинешся зимової ночі".

Інші користувачі поділися своїми позитивними враженнями:

"Вони будують своє життя разом. Як у казці. Як весняна річка. Все, як у пісні";

"Хіпі 60-х позаздрили б, боже мій, гарний будинок".

"Життя моєї мрії".

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що подружжя з Великої Британії вірить, що "запросило" примару до свого будинку. Їх переслідує "зловісний і демонічний" дух на ім'я "Джордж".