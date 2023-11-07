"Там, де знімали "Щелепи": двоє серфенгістів вступили в сутичку з великою білою акулою

Морський хижак був помічений неподалік від місця знімання культового блокбастера Стівена Спілберга. Хлопці розповіли, як їм вдалося пережити сутичку з величезною акулою.

У США двоє серфінгістів, на щастя, вижили після зустрічі з 10-футовою (трохи більше ніж 3 метри) великою білою акулою. Морський хижак "люто" накинувся на чоловіків, які не очікували такої зустрічі. Про це пише Daily Star.

Акулу помітили неподалік від місця знімання культового блокбастера Стівена Спілберга "Щелепи".

Рей Траутц і Піт Емонд були близькі до загибелі, коли побачили у воді морського хижака. Вони купалися в місці для серфінгу в Національному морському заповіднику Кейп-Код у штаті Массачусетс (США).

За словами Рея, він першим із них помітив величезну акулу, яка наздоганяла його приятеля Піта, коли вони перебували у воді.

"Ми з Пітом Емондом каталися на серфі перед vip-будинком на пляжі Coast Guard. Він сидів на своїй дошці, а я стояв на своїй, коли я озирнувся через плече то побачив, що 10-футова велика біла акула мчала прямо до ніг Піта. Акула навіть повернулася на бік, начебто хотіла взяти його за ногу, і в цей момент я закричав "Акула", оскільки мій приятель все ще нічого не розумів. Потім, я встромив весло у воду біля задньої частини акули, і вона люто повернулася до мене. Хвіст і голова кидалися взад і вперед, вивергаючи воду", — згадуючи про цей інцидент, розповів Рей.

Видання зазначає, що Массачусетс не славиться нападами акул. За даними Surfer, з 1837 року тут сталося всього шість подібних випадків.

Ілюстративне фото Фото: NLandsurfpark.com

Друзі, які вступили в сутичку з морським "чудовиськом", зуміли врятуватися.

"Масивна хвостова частина акули майже вдарила Піта по обличчю. Я кричав йому, щоб він виходив на берег, а акула кружляла позаду мене, дуже агресивна і збуджена. Поки вона кружляла, я намагався поплисти. У цей момент набігла невелика хвиля, і у два швидких помахи я полетів до берега. Ми обоє залишилися неушкодженими й трохи приголомшеними. Я бачив сотню білих акул під час серфінгу, але цей випадок посідає перше місце серед усіх моїх зустрічей із ними. Ніхто з нас не запанікував, і ми чудово зреагували", — додав Рей.

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