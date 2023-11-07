Моторошна знахідка: жінка натрапила на людський череп на полицях магазину (фото)

Покупець, яка виявилася антропологом, зателефонувала в поліцію і повідомляла про незвичайну знахідку. Нею виявився череп, вік якого оцінюють приблизно в 75 років. Травм на ньому не відзначено, але дослідження все ще тривають.

У США влада проводить розслідування після того, як жінка, яка робила покупки в антикварному магазині у Флориді, зробила приголомшливу знахідку, натрапивши на справжній людський череп у відділі товарів для святкування Гелловіна. Про це пише Newsweek.

Покупець, яка виявилася антропологом, зателефонувала в суботу в офіс шерифа округу Лі (LCSO) після того, як помітила череп, який належав людині, коли робила покупки в Paradise Vintage Market. Про це повідомила капітан LCSO Аніта Іріарте.

Офіс шерифа забрав череп на експертизу, і, за словами співробітниці поліції, медична експертиза округу 21 припускає, що, судячи з результатів попереднього огляду, це справжні людські останки.

"Це безперечно незвичайна справа. Зазвичай ми не отримуємо дзвінка з антикварного магазину про те, що на підлозі лежить людський череп. Ми впевнені, що колись він належав саме людині. Його було знайдено в секції, присвяченій Гелловіну", — сказала Іріарте.

Капітан поліції додала, що перед відправленням у Гейнсвілл його піддадуть додатковим дослідженням в офісі медичної експертизи, щоб визначити, звідки він узявся, скільки йому років і які ще деталі можуть бути виявлені.

Людський череп на прилавку в магазині Фото: The Independent

Іріарте зазначила, що, попри незвичайні обставини, офіс шерифа не вважає, що стався злочин.

"Попередньо вирішено, що це археологічна кістка. Вік черепа оцінюють приблизно в 75 років. Травм на черепі не відзначено. Немає нічого, що дало б змогу припустити, що цей череп був збережений якимось підозрілим способом", — сказала вона.

За словами власника магазину, череп було знайдено на складі, придбаному кілька років тому.

Поліція продовжує дослідження черепа Фото: Lee County Sheriff's Office

Бет Меєр, керівниця Paradise Vintage Market, розповіла журналістам, що магазин являє собою антикварний торговий центр площею 32 тисячі кв. футів, у якому працюють понад 125 дилерів і 180 стендів. Меєр, яка також володіє магазином Elemental Art, що спеціалізується на каменях, кристалах і скам'янілостях, назвала інцидент з людським черепом цікавим і незвичайним досвідом.

"Помічник шерифа попросив мене поговорити з ним з приводу повідомлення про те, що у нас у магазині знаходиться людський череп. Покупець повідомила про це. Вона — антрополог, і в неї були побоювання, що череп може бути корінним американцем", — сказала Меєр.

За словами керівниці, хоча в більшості штатів США зберігання людських скелетів дозволено, скелети корінних американців перебувають під забороною.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків. Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.