Бояться повторення історії: у Британії залишився пустувати моторошний будинок фермера-вбивці (фото)

Фермер Тоні Мартін убив підлітка, який пробрався до нього в будинок, після чого потрапив до в'язниці. Зараз будівля залишилася порожньою, але ходять чутки, що господар може повертатися туди.

Багато людей, а особливо підлітки, люблять пробиратися в покинутий будинок відомого британського фермера-вбивці Тоні Мартіна. Але ходять легенди, що і сам господар нерідко відвідує своє житло. Про це повідомляє видання The Sun.

Ще 1999 року Мартін спіймав підлітка, який пробрався до нього в будинок і застрелив його. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство 2000 року.

За апеляцією термін йому скоротили до п'яти років за ненавмисне вбивство, і він був звільнений 2003 року. Але Мартін так і не повернувся жити у фермерський будинок.

Тепер багато людей бояться відвідувати будинок фермера.

"Що буде, якщо станеться ще один інцидент, подібний до того, що трапився з Тоні?", — кажуть місцеві.

Але навіть зараз, після трагічної історії, підлітки набираються сміливості й ідуть вивчати занедбану та небезпечну будівлю.

У Британії залишився пустувати моторошний будинок фермера-вбивці

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