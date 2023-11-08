Вигнали за несплату: жінка, яка жила в маєтку за $3,5 млн, планує повернутися

Коли власник, Саша Йованович, спробував виселити жінку, Елізабет Гіршгорн зажадала 100 000 доларів як компенсацію за переїзд. Після судового розгляду жінка хоче повернутися у "своє" колишнє житло.

У США 55-річна квартирантка Елізабет Гіршгорн жила в маєтку вартістю 3,5 млн доларів, який вона забронювала на Airbnb (онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу), майже 600 днів, відмовляючись виїжджати. Про це пише Daily Star.

Жінка, яку прозвали "мешканкою з пекла" після того, як вона протягом 575 днів прожила в маєтку вартістю 3,5 млн доларів, нарешті виселена.

Елізабет Гіршгорн спочатку забронювала шестимісячне проживання в розкішному маєтку в Брентвуді (Каліфорнія) у вересні 2021 року. Однак після закінчення цього терміну випускниця Гарварду відмовилася виселятися.

Пандемія Covid-19, а також "незаконно побудований" душ стали для неї подвійною порцією відмовок, які вона використовувала, щоб не залишати розкішний будинок на схилі пагорба. А коли голландський власник, 61-річний Саша Йованович, спробував виселити її, Гіршгорн зажадала 100 000 доларів як компенсацію за переїзд.

Елізабет Гіршгорн винна законному власнику 60 000 доларів Фото: Los Angeles Times

Видання зазначає, що в п'ятницю світ цієї хитрої жінки завалився. Її випровадила поліція Лос-Анджелеса. Троє приятелів допомогли незадоволеній жінці відтягнути її коробки на узбіччя та завантажити в білий фургон.

Після закінчення виселення власник житла відчув полегшення.

"На це довго чекали, але тепер її нарешті вигнали! Ці вихідні будуть дуже позитивними", — сказав Саша Йованович.

Жінка знімала розкішний маєток у Брентвуді (Каліфорнія) Фото: Los Angeles Times

Однак радість власника може виявитися передчасною, оскільки адвокатка Гіршгорн Аманда Сьюард заявила, що переїзд може бути тимчасовим, і та має намір повернутися. Адвокатка також висловила стурбованість щодо ймовірних переслідувань і стеження з боку Йовановича.

"Із огляду на мої переговори з пані Гіршгорн повідомляю, що ви (Йованович) не маєте права міняти замки або припускати відмову від власності", — додала адвокатка.

За наявними відомостями, американка оселилася в розкішному житлі, перебування в якому оцінюють у 3600 доларів за місяць. Тепер вона винна законному власнику 60 000 доларів за своє тривале перебування в сучасному маєтку. Вона стверджує, що не зобов'язана платити й повинна повернути тільки початкові $19 000 за перші 6 місяців, оскільки житло є "незаконною одиницею".

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