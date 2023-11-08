Прощання через пів року: дівчина змогла "зустрітися" з покійним батьком через Google Maps (відео)

Коханий жінки хотів відвідати сад покійного, але не знав маршруту. Перевіривши місце розташування на Google Street View, вона помітила, що автомобіль Google Maps зафіксував її батька, який дивився прямо в камеру.

Дівчина з Таїланду, яка 6 місяців тому втратила батька, привернула до себе увагу користувачів соцмереж, розповівши про зворушливу "зустріч" зі своїм покійним родичем. За несподіваним збігом обставин вона натрапила на знімок Google Street View, на якому її тато доглядав за садом. Ця випадкова знахідка допомогла їй встановити несподіваний зв'язок із батьком і попрощатися з ним. Цією подією дівчина вирішила поділитися в TikTok.

Через 6 місяців після раптової смерті батька у дівчини не було можливості попрощатися з ним. Візуальні нагадування про нього в його звичному житті раніше, відображені на фото, стали для неї похмурим спогадом.

Її хлопець мав намір відвідати банановий сад покійного члена сім'ї, але не знав маршруту. Дівчина надіслала йому координати. Перевіривши місце розташування на Google Street View, вона з подивом виявила, що автомобіль Google Maps зафіксував її батька, який був зайнятий доглядом за рослинами.

Погляд батька, звернений до автомобіля з камерою, здався їй спрямованим прямо на неї. Від цієї несподіваної зустрічі на очі жінки навернулися сльози від здивування і "дивного почуття радості". Її батько, людина, яка отримувала величезне задоволення від садівництва, був помічений за своїм повсякденним заняттям.

На очі жінки навернулися сльози від здивування і "дивного почуття радості" Фото: TikTok

Після публікації відеоролика багато користувачів у соцмережах почали ділитися схожим досвідом. З'явилися історії про раптові втрати й несподівані зустрічі завдяки Google Street View, у кожній з яких простежується почуття, подібне до того, що пережила дівчина, яка втратила батька. Деякі користувачі мережі висловили побажання, щоб Google Maps перестав розмивати обличчя, і захотіли побачити обличчя своїх батьків. Однак це неможливо через порушення прав на недоторканність приватного життя.

"Я відразу ж розплакалася. Це був справжній сюрприз. Головне — це його розпорядок дня… Він любив садівництво", — каже жінка у своєму вірусному відеоролику.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що чоловікові видалили не той орган: хірурги не змогли знайти його апендикс. Після помилки він переніс ще 4 операції й був змушений відкласти лікування раку. За його словами, лікарі вдали, що хірургічне втручання пройшло нормально.