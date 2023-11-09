"100% фальшивка": фахівець розкритикував дівчину за татуювання на лобі (відео)

Професійний татуювальник оцінив роботу колеги та засумнівався в тому, що чорнило справжнє. Майстер упевнений, що голка не проникає в шкіру.

Відео, на якому дівчина робить татуювання імені свого хлопця на лобі великим шрифтом, викликало бурю обурення користувачів мережі, повідомляє Mirror.

Жінка на ім'я Ана Стансковскі поділилася кліпом, у якому вона робить татуювання імені свого хлопця Кевіна. Однак більшість людей не повірила в те, що це тату справжнє.

На відео видно, як Ана корчиться від болю, поки так званий художник наносить ім'я Кевіна на її лоб. Професійний татуювальник оцінив роботу "колеги" та засумнівався в тому, що чорнило справжнє. Він вказав на низку явних ознак того, що все це було вивертом.

Кевін Пол працював із такими людьми як Ріанна, Гаррі Стайлс і Ед Ширан. Він повідомив, що вважає цей напис "100% фальшивкою".

"Це буквально чорний маркер, — сказав він про татуювання. — Машина навіть не працює, і з неї не виходить чорнило. Насправді голка не проникає в шкіру".

У професіонала також є кілька татуювань на голові. Окремо майстер оцінив реакцію Ани: "Не можна сидіти з таким обличчям, коли робиш татуювання на голові. Це боляче. Це відчайдушна спроба для татуювальника привернути увагу, а для дівчини — залучити більше підписників".

Відео Ани вперше опублікували в Instagram, і користувачі також погодилися, що воно здається фейковим:

"Кількість людей, які коментують це, змушує мене плакати про суспільство";

"Найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив?! ...пані, тату-пістолет був буквально ручкою!";

"Це явно підробка. На великих планах немає ніякої голки, тільки пластикова частина пістолета торкається її шкіри. До того ж немає ні почервоніння, ні набряку, ні кровотечі, ні витирання чорнила та крові під час процесу".

Ана пізніше опублікувала ще одне відео, в якому вона заявила: "Щоразу, коли я дивлюся в дзеркало, я закохана. Я закохана в татуювання та закохана у свого хлопця. Якщо ти дійсно когось кохаєш... тобі просто потрібно це показати, тобі просто потрібно це довести. Я думаю, якщо твоя дівчина не хоче витатуювати твоє ім'я на своєму обличчі, тобі просто потрібно знайти собі нову дівчину, тому що я не думаю, що вона тебе любить".

Раніше Фокус писав, скільки татуювань на тілі Бреда Пітта. На його тілі досі є малюнки, присвячені колишній дружині Анджеліні Джолі, а також парочка, що вказує на його хобі.

Повідомлялося, що Гаррі Стайлз показав татуювання, присвячене ексдівчині Олівії Вайлд. На стегні артиста красується татуювання "Олівія", написане курсивом. Друге тату — італійське слово "colazione", яке перекладається як "сніданок".