"Що це таке": жінка зірвала стару підлогу і жахнулася від моторошної знахідки (фото)

Користувачі соцмереж швидко спробували визначити, що ж це може бути, але так і не дійшли спільного висновку. Люди припустили, що це може бути міцелій, слизова цвіль або коріння дерев.

Мешканка з Австралії була щиро налякана після того, як зробила жахливу знахідку під мостинами свого будинку, змусивши користувачів соціальних мереж думати над тим, що ж це могло бути. Про це пише Yahoo News.

Нещодавно жінка підняла мокрі дерев'яні панелі та виявила на підлозі величезну чорну павутину. Її перелякана подруга виклала знімки у Facebook, сподіваючись дізнатися, що могло спричинити появу дивних візерунків.

Дівчина написала в місцевій групі, запитавши людей, чи є у них якісь ідеї, "що це таке". Жахливі знімки змусили деяких користувачів порівняти загадкову павутину під підлогою з подіями в серіалі Netflix "Дуже дивні справи".

Користувачі соцмереж швидко спробували визначити, що ж це може бути, але так і не дійшли спільного висновку. Люди припустили, що це може бути міцелій, слизова цвіль або коріння дерев, а хтось написав: "Я дійсно наляканий".

Навіть деякі експерти не змогли дійти єдиної думки про те, що це за павутина Фото: Facebook

Навіть деякі експерти не змогли дійти єдиної думки про те, що це за павутина.

"Для мене це теж щось нове. Безумовно не схоже на традиційну цвіль. Єдине, що я знаю, віддалено схоже на це, — ризоморфи (струноподібні структури у грибів) Armillaria (медові гриби), але в цьому немає особливого сенсу", — сказав експерт із державного гербарію в Брісбені.

Тим часом докторка Гайке Ноймайстер-Кемп, головний міколог і адміністраторка директор компанії Mycolab, сказала, що це безперечно грибний міцелій. Вона додала, що гриб не небезпечний і може з часом прорости в поганку.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків. Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.