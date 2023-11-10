Шолом C3PO із "Зоряних війн" продадуть за 1 мільйон фунтів стерлінгів (фото)

З молотка також підуть батіг Індіани Джонса та рукавички Фредді Крюгера. Ще на продаж виставлять костюм Леонардо Ді Капріо, який він носив у "Титаніку" в ролі Джека Доусона та щит, який використовував Кріс Еванс у "Капітан месник".

Шолом, який носив C3PO у першому фільмі "Зоряні війни" продадуть на торгах за 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Sun.

Головний убір є частиною колекції, яка складається з більш ніж 1800 пам'ятних речей із фільмів та телепередач, включаючи реквізит із фільмів "Індіана Джонс", "Джеймс Бонд" та "Жах на вулиці В'язів".

У фільмі "Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія" шолом носив автор Ентоні Деніелс. Частина фільму була знята у 1977 року. Шолом є одним із найцінніших предметів на аукціоні. Його орієнтовна ціна становить від 500 000 до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

У фільмі "Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія" шолом носив автор Ентоні Деніелс.

"Я дуже радий, що Propstore погодився курирувати мою колекцію, і я вірю, що ці твори потраплять у правильні руки. Сподіваюся, це принесе задоволення шанувальникам "Зоряних війн" та колекціонерам з усього світу і дасть їм шанс стати володарем справжньої речі", — сказав Деніелс.

Шолом є одним із найцінніших предметів на аукціоні

На аукціон будуть виставлені й інші предмети, у тому числі батіг Індіани Джонса та рукавички Фредді Крюгера. Їхня ціна становить від 200 000 до 400 000 фунтів стерлінгів. Також на продаж виставлять костюм Леонардо Ді Капріо, який він носив у "Титаніку" в ролі Джека Доусона та щит, який використовував Кріс Еванс у "Капітан месник".

Крім цього з молотка підуть предмети, які носили або використовували Деніел Крейг, Дженніфер Лоуренс, Марлон Брандо та Кілліан Мерфі.

Нагадаємо, светр принцеси Діани з чорною овечкою, зроблений британським брендом Warm & Wonderful, був проданий у вересні майже за 1 мільйон фунтів стерлінгів.