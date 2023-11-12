Найближчим часом: "мандрівник у часі" розповів про найстрашніші катаклізми

Ено Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

Самопроголошений "мандрівник у часі з 2671 року" Ено Аларік попередив, що у 2024 році може статися кілька природних катастроф, стверджуючи, що цей рік буде одним із найгірших в історії за кількістю катастроф. Про це він розповів у своєму новому ролику, опублікованому в TikTok.

Загадковий користувач TikTok, відомий також під ніком @theradianttimetraveller, набрав понад 630 тисяч передплатників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними й набирають тисячі та мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Цього разу чоловік розповів, що найстрашніші природні катаклізми у світі відбудуться найближчим часом. Самопроголошений "мандрівник у часі" опублікував чотири попередження про катастрофи, що нібито насуваються. Серед них — цунамі заввишки 750 футів (228 метрів) і торнадо завширшки 17 миль (27 кілометрів).

"Увага! Я — мандрівник у часі, це найстрашніші природні катастрофи, які відбудуться в найближчі 6 місяців. У моєму часі 2024 рік вважається найгіршим роком в історії з точки зору природних катастроф", — підписав свій ролик Аларік.

Він попереджає про те, що 17 лютого з'явиться перший в історії торнадо з магнітудою f6. За його словами, його ширина становитиме 17 миль (27 кілометрів), і він зруйнує майже весь Х'юстон, штат Техас. Мільйони людей втратять свої будинки після цієї катастрофи. Лише через місяць на середньо-східні райони США обрушиться потужна пилова буря. Сама буря триватиме кілька місяців.

"2 квітня 2024 року (11:06 ранку): На розломі Сан-Андреас станеться землетрус магнітудою 9,8, що отримав назву "Великий Джон". Унаслідок цього землетрусу Сан-Франциско, Лос-Анджелес та інші міста опиняються в руїнах. 2 квітня 2024 року (14:48): Унаслідок "Великого Джона" на узбережжя Каліфорнії обрушується мега-цунамі заввишки 750 футів. Воно зруйнує те, що залишилося від уже зруйнованих міст. Це найбільш руйнівний шторм за останні роки", — додав "мандрівник у часі".

Глядачі в TikTok розділилися в думці щодо цього твердження і почали сперечатися в коментарях про те, чи може воно стати реальністю.

"Якщо це реально, як ви вижили?" — поставив запитання один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків. Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Також стало відомо, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого 1988 року валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.