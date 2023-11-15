Рол із лобстером замість нагетсів: елітний McDonald's пропонує унікальний асортимент страв (фото)

Щоб відповідати історії міста Ньюпорт, ресторану довелося змінити інтер'єр і меню. Тепер там можна скуштувати елітні страви.

Наймодніший у світі McDonald's розташований у 150-річному особняку. Дивує не тільки локація, а й асортимент — тут навіть продаються роли з лобстерами. Про це повідомляє видання The Sun.

На перший погляд ви можете прийняти McDonald's за ресторан вишуканої кухні. Навіть зайшовши всередину, складно повірити, що це та сама улюблена всіма мережа швидкого харчування.

Інтер'єр цього закладу несхожий на типовий — тут розставлені дерев'яні меблі, каміни та вишукані статуетки.

Незважаючи на те, що в меню немає дорогих стейків і марочних вин, у ньому все одно є видатні позиції.

Крім звичних Біг-Маків і курячих нагетсів, у літній сезон можна побалувати себе ролами з лобстером.

Коли 1984 року "Макдональдс" вирішив відкритися в Ньюпорті, місто було незадоволене тим, що гігант швидкого харчування руйнує його естетику. Суворі обмеження на проектування будівель призвели до того, що McDonald's довелося відмовитися від своїх фірмових кольорів і архітектури.

Мережа ресторанів швидкого харчування перебудувала наявну структуру так, щоб вона краще вписувалася в місто.

Ресторан швидкого харчування навіть відмовився від своєї знаменитої золотої арки, яка привертала загальну увагу.

Елітний McDonald's пропонує унікальний асортимент страв

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки і за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки і провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.