"Що за чортівня": чоловік дістав із голови незвичайний предмет (фото)

Люди в соцмережах були вражені тим, що вони побачили. Багатьом предмет здався моторошним, а інші почали ділитися думкою про те, що ж це може бути.

Користувач популярного форуму поділився фотографією загадкового об'єкта, який він витягнув зі своєї голови. Хлопець із нікнеймом ClappemCheekss створив тему на Reddit, у якій просить допомогти йому розібратися з незвичайною знахідкою.

Предмет викликав інтерес в інших користувачів у мережі, хоча багатьом він здався моторошним.

Творець поста опублікував фотографію, на якій зображено вузький, довгастий світлий об'єкт із темним вкрапленням. У своїй розповіді він поділився інформацією про те, що витягнув його зі своєї голови.

"У мене просто засвербіла голова. Я намацав крихітну шишку в місці свербіння. Я зачепив її нігтями та витягнув щось. Я не знаю, що це за чортівня", — підписав він знімок.

Люди в соцмережах були вражені тим, що вони побачили Фото: Reddit

Деякі користувачі форуму були вражені тим, що вони побачили.

"Схоже, це невеликий шкірний ріг. У мене було кілька таких", — написав один із них.

Читачі порталу також багато жартували, припускаючи, що автор посту магічним чином перетворюється на різних істот, від дикобраза до курки.

"Наступного разу запишіть на відео, як витягуєте цю штуку. І у вас буде мільярд підписників на YouTube", — пожартував один із коментаторів.

Деякі люди запропонували варіант, що цей предмет міг бути волосиною, яка вросла в шкіру голови Фото: Reddit

Інші користувачі запропонували варіант, що цей предмет міг бути волосиною, яка вросла в шкіру голови.

"Як людина, у якої в бороді було кілька десятків врослого волосся, можу сказати, що це на 100 відсотків вони", — поділився думкою один впевнений у своїй теорії користувач.

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