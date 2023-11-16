Вусатий охоронець: у Дніпрі взяли на роботу кота, серед його колег є собаки (фото, відео)

Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.

Дніпровський кіт влаштувався на роботу в історичний музей, його обов’язок — відганяти мишей від експонатів. Деталями поділились у місцевому ЗМІ "Наше місто".

У музеї вже троє чотирилапих співробітників. Чорна собака Найда живе на території вже три роки й вважається "головною". Нещодавно у неї з’явився "колега" — молодий рудий пес Рудольф. Вночі вони охороняють заклад, а вдень гуляють навколо нього.

Кіт Мася обіймає посаду охоронця експонатів і переважно контролює господарські приміщення. Зокрема, пильнує, щоб у музеї не завелися миші.

Фото: Скрін відео

"Кіт у нас більше контактує з робітниками фондів, вони його жартома називають молодшим науковим працівником. Він ловить мишей. Всі ним дуже задоволені, тому що мишей у нас вже давно немає", — розповіла працівниця історичного музею Тетяна Кудрицька.

Співробітники завірили, що відвідувачам не варто боятися собак-охоронців, адже вони дуже добрі та контактні. Найда і Рудольф іноді можуть відлучатись з території музею, але знають дорогу додому.

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