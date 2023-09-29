Опинився в пастці: кіт отримав нагороду за найнезвичайніший страховий випадок (відео)

Коту на прізвисько Джайлс і його власникам вручили кубок, подарункову картку та пожертву, яку буде зроблено від імені тварини до благодійної організації, пов'язаної з домашніми тваринами, за вибором сім'ї.

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У США страхова компанія Nationwide оголосила про те, що нью-йоркський кіт, який опинився згорнутим у диван-ліжко, був відзначений нагородою Hambone Award за найнезвичайніший випадок страхування домашніх тварин цього року. Про це стало відомо завдяки відеоролику, опублікованому на їхньому YuoTube-каналі.

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Компанія Nationwide Pet Insurance оголосила про вручення 15-ї щорічної премії Hambone, яка отримала свою назву на честь собаки, який проковтнув усю шинку, опинившись замкненим у холодильнику, що працює. Цього разу нагороду заслужено отримав кіт на прізвисько Джайлс.

Тварину, названу на честь персонажа культового телесеріалу "Баффі — винищувачка вампірів", було взято з нью-йоркської служби порятунку котів. Зараз він щасливо живе зі своїми власниками, Рідом і Кейтлін, у квартирі. Саме вони й розповіли історію його успіху.

"Моя мачуха сказала, що з котом щось сталося, і їй дуже шкода. Джайлс застряг у дивані. Коли вона складала його то не побачила тварину всередині й механізм сильно вдарив його по обличчю. На щастя, за рогом від нас знаходиться чудова ветеринарна клініка, і ми змогли відвезти його прямо туди. Все виявилося не так уже й погано. Щоправда, коту довелося накласти кілька швів, але він був зразковим пацієнтом", — розповів Рід.

Джайлз, так само як і інші фіналісти премії, повністю відновився після отриманих травм Фото: Nationwide Pet/YouTube

Важливо зазначити, що Джайлз, так само як і інші фіналісти премії, повністю відновився після отриманих травм.

"Скрутне становище Джайлса показує, як легко звичайна ситуація може стати небезпечною для домашньої тварини. Ми дуже раді, що завдяки оперативним діям сім'ї тварини та їхньої ветеринарної служби він швидко одужав", — заявила у пресрелізі Джулс Бенсон, віцепрезидентка зі здоров'я домашніх тварин і головна ветеринарна лікарка компанії Nationwide.

Джайлсу і його власникам вручили кубок Hambone Award, подарункову картку і пожертвування, яке буде зроблено від імені тварини до благодійної організації, пов'язаної з домашніми тваринами, за вибором сім'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.