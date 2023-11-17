Мурашки по шкірі: пару закоханих налякала непомітна деталь на спільному фото

Знімок не підроблений, адже у Джорджії та її 35-річного партнера Россо просто не було часу на обробку зображення у графічних редакторах.

Британку Джорджію Реншоу-Сміт та її 35-річного коханого Россо Чізмана налякала непомітна деталь на спільному фото. Цей знімок дівчина зробила під час святкування свого 26-го дня народження у популярному лондонському ресторані Quaglino's поруч з Букінгемським палацом, пише видання The Mirror.

Закохані стверджують, що їм примарився силует невідомого солдата. Його напівпрозору фігуру вони помітили на задньому плані одного із селфі, зробленого у невимушеній атмосфері за святковою вечерею. Позаду пари видніється силует, схожий на солдата з широкими плечима в уніформі.

"Я зробив один чи два кадри, але мій хлопець сказав, що вони невдалі. Тому я клацнула ще раз. Коли ми глянули на екран, то оніміли від жаху: на задньому плані було щось дуже схоже на привида", – розказує налякана Джорджія.

Джорджія Реншоу-Сміт стверджує, що позаду неї стоїть привид

За словами дівчини, її родичі запідозрили, що фотографія була сфальсифікованою. Потім до них дійшло, що у неї просто не було на це достатньо часу.

Джорджія показала містичний знімок офіціантам та менеджеру ресторану, але ті не дуже здивувалися, бо їхній заклад нібито "має довгу історію з привидами". Однак вони визнали, що ще ніколи до цього не бачили аж настільки реалістичних доказів існування потойбічних сил.

Селфі було опубліковано в Facebook та зібрало тисячі вподобайок, коментарів та поширень.

"Це щось неймовірне", "Ого, справді солдат! Видно камуфляж і рюкзак", "Нічого собі улов!", "Від цього фото в мене мурашки по шкірі", – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителів одного села у Британії, які повідомили про появу привида "чорноокої дитини". Таємничу фігуру вони помічають уже кілька десятиліть. На їхню думку, це душа дівчинки, убитої в цьому районі у 1960-х роках.

Крім того, ми розповідали історію чоловіка, котрий зафіксував таємничу фігуру в будинку поблизу Росаріо (Аргентина). Оскільки будівля розташована навпроти цвинтаря, місцеві мешканці переконані, що там дійсно живуть привиди або потаємні духи.