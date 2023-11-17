Останні слова 2000 пацієнтів: лікарка розповіла, про що найбільше шкодують люди в кінці життя

Жінка часто розмовляє з пацієнтами за кілька днів до їхньої смерті й ставить однакове запитання.

Лікарка Сара Велс за 20 років кар’єри у сфері паліативної допомоги допомогла близько 2000 пацієнтам із невиліковними хворобами: деменцією, серцевою недостатністю і формою раку, що прогресує. Нещодавно вона вирішила розповісти виданню The Telegraph, про що саме шкодують люди в останні дні та години свого життя.

Після восьми років роботи медиком загальної практики Велс приєдналася до хоспісу Марії Кюрі в Соліхаллі (Вест-Мідлендс). Спочатку вона обіймала посаду молодшої лікарки та проводила консультації, а у 2015 році стала директоркою.

"Я добре знаю, наскільки дорогоцінним є час, бо працюю з людьми, в яких його вже немає. Кожного дня стикаюся зі смертю, і це дає мені унікальну можливість подивитися на життя інакше. Адже останні години життя — це особливий і смиренний час, а сама смерть — природна та часто навіть красива", — розповідає Сара.

Лікарка часто говорить із пацієнтами за кілька днів до їхньої смерті й ставить усім однакове запитання: про що саме вони найбільше шкодують.

"Майже всі кажуть про те, що надто мало часу проводили зі своїми сім’ями. Ніхто навіть не заїкнувся про те, що хотів би довше побути в офісі заради професійної реалізації чи досягнення величезного успіху", — додає жінка.

Сара Велс 20 років пропрацювала у сфері паліативної допомоги Фото: The Telegraph

На її думку, смерть зрівнює всіх людей. Коли ви помираєте, не має жодного значення, ким ви працювали та яку посаду займали. Велс згадала історію лікаря, який картав себе за те, що працював на Різдво, відкладав відпустку та жертвував свій вільний час на робочі питання.

"Озираючись назад, я розумію, що це не мало для мене значення", — із сумом казав він.

Лікарка зробила висновок, що люди найбільше шкодують не про те, що вони зробили, а про те, чого не зробили, — про пропущені дні народження, невикористані шанси, несказані слова.

"Я не боюся померти. Рано чи пізно це станеться. Але зараз я хочу подбати про те, щоб мене оточували люди, яких я люблю", — резюмувала Сара.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Емілі Гарт зі штату Колорадо (США), яка поділилася правилом, яке кардинально змінило її життя.