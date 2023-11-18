"Тут хтось був": блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена (відео)

Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Маєток на березі озера у Флориді (США), що належав Халілю бен Ладену, залишається порожнім понад 20 років після того, як його покинули після подій 11 вересня 2001 року. Будівля занедбана і місцями вкрита мохом, але в ній збереглися свідчення колишньої слави. Про це розповіла пара блогерів у своєму ролику на YouTube-каналі Urbax Vibes.

Таємниці особняка, що належав родині бен Ладена, розкрила пара міських дослідників. Зек і Мей, ведучі каналу Urbax Vibes на YouTube, відвідали особняк у Флориді.

Особняк в Окленді пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року в США. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена. Члени сім'ї швидко покинули Америку з міркувань безпеки. Особняк у середземноморському стилі залишається порожнім уже понад 20 років.

Усередині все виглядає так, ніби тут були залишені якісь будівельні матеріали, а відсутність графіті або актів вандалізму створює враження, що за маєтком хтось наглядає. Особняк розташований на березі озера Джонс і містить 1 200 футів (трохи більше ніж 365 метри) приватної берегової лінії, п'ять спалень і п'ять ванних кімнат, гараж на чотири машини, стайню і каретний будинок.

Халіль бен Ладен купив цей маєток для своєї дружини як весільний подарунок 1980 року за суму, еквівалентну приблизно 1,3 млн фунтів стерлінгів.

Особняк розташований на березі озера Джонс Фото: Youtube/Urbax Vibes

Оглянувши будинок, який був побудований 1928 року, задовго до появи бен Ладенів, дослідники швидко виявили в ньому деякі розкішні елементи. На кухні вони помітили висувний тостер, а в одній з ванних кімнат — джакузі з дивовижним видом на берегову лінію. Поряд з люстрами та красивими сходами в одній з віталень уздовж стіни розташовувався фонтан. В одній із великих кімнат було влаштовано галерею.

Зек і Мей помітили відкриті вікна, коли підійшли до головної будівлі. Ще більше слідів недавньої активності вони помітили, коли дісталися до одного з туалетів нагорі.

"Тут хтось був. Хтось безумовно користувався цим туалетом", — сказав Зек.

Басейн, що мав колись дуже ошатний вигляд, тепер заріс мохом Фото: Youtube/Urbax Vibes

Біля будинку вони зіткнулися з кількома місцевими жителями. Один із них розповів історію про те, як Халілю бен Ладену і його сім'ї дозволили вилетіти з країни 12 вересня 2001 року після теракту, попри те, що всі інші літаки були посаджені на землю по всій країні. Їм довелося все кинути, оскільки вони дуже поспішали виїхати.

Басейн, що мав колись дуже ошатний вигляд, тепер заріс мохом, а розкішний особняк перетворився на застиглу в часі реліквію.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни занедбали замок, у якому жила сім'я короля Чарльза III. Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори й купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Також стало відомо, що розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє і руйнується. У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.