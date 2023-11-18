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Капрезе, мон-блан і фетуччіні: в Італії відкрився елітний ресторан для собак (меню)

Юлія Шевченко
Фото: Sofia Vergara/Instagram

Гостям пропонують різноманітне меню на будь-який смак, миски за розміром і музику, щоб розслабитися.

В Італії відкрився перший ресторан для собак. Заклад Fiuto, що в перекладі на українську "нюхати", або "нюх тварин", пропонує чотирилапим широкий вибір перших і других страв, закусок, десертів та напоїв. Про це повідомляється на сайті ресторану.

Заклад відкрив італійський підприємець Марко Турано разом із довома своїми бізнес-партнерами в римському районі Понте Мільвіо. Він повідомив, що на відкритті не було яблуку де впасти через наплив відвідувачів. Зокрема, були й колективні замовлення.

В меню ресторану є перші і други страви, десерти, напої і закуски.

Які блюда пропонують чотирилапим:

  • Тартар Фассона;
  • артишоки з текстури;
  • тартар з червоних креветок з Мадзара-Дель-Валло;
  • феттучіні з кальмарів;
  • салат з фенхелю;
  • бекон з яйцем;
  • домашня парміджана в тортелліно;
  • різотто з тартаром;
  • домашні равіолі з тріски по-римськи;
  • домашні ньоккі з кремом;
  • теляча щока в картопляному кремі;
  • фарширована цесарка;
  • смажений осьминіг на грилі;
  • тірамісу;
  • молочний рис;
  • мон-блан;
  • мігдальне капрезе із заварним кремом;
  • ананас в сиропі.

Ціни на собачі страви коливаються від 10 до 22 євро.

Замовлення подають у мисці, яка пасує відвідувачу за розміром. Гостей розсаджують, щоб не було конфліктів.

Також аби чотирилапі гурмани могли розслабитися, їм включають ресторанну музику.

Нагадаємо, що у Дніпрі взяли на роботу кота, серед його колег є собаки. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.

Раніше повідомлялося, що блогерка поскаржилась на те, як її ошукали в інтернеті. Жінка придбала собаку породи йорктиз, яка виявилась "значно більше схожою на пацюка".