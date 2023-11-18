Капрезе, мон-блан і фетуччіні: в Італії відкрився елітний ресторан для собак (меню)

Гостям пропонують різноманітне меню на будь-який смак, миски за розміром і музику, щоб розслабитися.

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В Італії відкрився перший ресторан для собак. Заклад Fiuto, що в перекладі на українську "нюхати", або "нюх тварин", пропонує чотирилапим широкий вибір перших і других страв, закусок, десертів та напоїв. Про це повідомляється на сайті ресторану.

Заклад відкрив італійський підприємець Марко Турано разом із довома своїми бізнес-партнерами в римському районі Понте Мільвіо. Він повідомив, що на відкритті не було яблуку де впасти через наплив відвідувачів. Зокрема, були й колективні замовлення.

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В меню ресторану є перші і други страви, десерти, напої і закуски.

Які блюда пропонують чотирилапим:

Тартар Фассона;

артишоки з текстури;

тартар з червоних креветок з Мадзара-Дель-Валло;

феттучіні з кальмарів;

салат з фенхелю;

бекон з яйцем;

домашня парміджана в тортелліно;

різотто з тартаром;

домашні равіолі з тріски по-римськи;

домашні ньоккі з кремом;

теляча щока в картопляному кремі;

фарширована цесарка;

смажений осьминіг на грилі;

тірамісу;

молочний рис;

мон-блан;

мігдальне капрезе із заварним кремом;

ананас в сиропі.

Ціни на собачі страви коливаються від 10 до 22 євро.

Замовлення подають у мисці, яка пасує відвідувачу за розміром. Гостей розсаджують, щоб не було конфліктів.

Також аби чотирилапі гурмани могли розслабитися, їм включають ресторанну музику.

Нагадаємо, що у Дніпрі взяли на роботу кота, серед його колег є собаки. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.

Раніше повідомлялося, що блогерка поскаржилась на те, як її ошукали в інтернеті. Жінка придбала собаку породи йорктиз, яка виявилась "значно більше схожою на пацюка".