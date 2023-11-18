Капрезе, мон-блан і фетуччіні: в Італії відкрився елітний ресторан для собак (меню)
Гостям пропонують різноманітне меню на будь-який смак, миски за розміром і музику, щоб розслабитися.
В Італії відкрився перший ресторан для собак. Заклад Fiuto, що в перекладі на українську "нюхати", або "нюх тварин", пропонує чотирилапим широкий вибір перших і других страв, закусок, десертів та напоїв. Про це повідомляється на сайті ресторану.
Заклад відкрив італійський підприємець Марко Турано разом із довома своїми бізнес-партнерами в римському районі Понте Мільвіо. Він повідомив, що на відкритті не було яблуку де впасти через наплив відвідувачів. Зокрема, були й колективні замовлення.Важливо
В меню ресторану є перші і други страви, десерти, напої і закуски.
Які блюда пропонують чотирилапим:
- Тартар Фассона;
- артишоки з текстури;
- тартар з червоних креветок з Мадзара-Дель-Валло;
- феттучіні з кальмарів;
- салат з фенхелю;
- бекон з яйцем;
- домашня парміджана в тортелліно;
- різотто з тартаром;
- домашні равіолі з тріски по-римськи;
- домашні ньоккі з кремом;
- теляча щока в картопляному кремі;
- фарширована цесарка;
- смажений осьминіг на грилі;
- тірамісу;
- молочний рис;
- мон-блан;
- мігдальне капрезе із заварним кремом;
- ананас в сиропі.
Ціни на собачі страви коливаються від 10 до 22 євро.
Замовлення подають у мисці, яка пасує відвідувачу за розміром. Гостей розсаджують, щоб не було конфліктів.
Також аби чотирилапі гурмани могли розслабитися, їм включають ресторанну музику.
Нагадаємо, що у Дніпрі взяли на роботу кота, серед його колег є собаки. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.
Раніше повідомлялося, що блогерка поскаржилась на те, як її ошукали в інтернеті. Жінка придбала собаку породи йорктиз, яка виявилась "значно більше схожою на пацюка".