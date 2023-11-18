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МирФан

Капрезе, мон-блан и фетуччини: в Италии открылся элитный ресторан для собак (меню)

новости италии, ресторан для собак, в риме открылся ресторан для собак, Fiuto
Фото: Sofia Vergara/Instagram

Гостям предлагают разнообразное меню на любой вкус, миски по размеру и музыку, чтобы расслабиться.

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В Италии открылся первый ресторан для собак. Заведение Fiuto, что в переводе на русский "нюхать", или "нюх животных", предлагает четвероногим широкий выбор первых и вторых блюд, закусок, десертов и напитков. Об этом сообщается на сайте ресторана.

Заведение открыл итальянский предприниматель Марко Турано вместе с довома своими бизнес-партнерами в римском районе Понте Мильвио. Он сообщил, что на открытии не было яблоку где упасть из-за наплыва посетителей. В частности, были и коллективные заказы.

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В меню ресторана есть первые и вторые блюда, десерты, напитки и закуски.

Какие блюда предлагают четвероногим:

  • Тартар Фассона;
  • артишоки из текстуры;
  • тартар из красных креветок из Мадзара-Дель-Валло;
  • феттучини из кальмаров;
  • салат из фенхеля;
  • бекон с яйцом;
  • домашняя пармиджана в тортеллино;
  • ризотто с тартаром;
  • домашние равиоли из трески по-римски;
  • домашние ньокки с кремом;
  • телячья щека в картофельном креме;
  • фаршированная цесарка;
  • жареный осьминог на гриле;
  • тирамису;
  • молочный рис;
  • мон-блан;
  • миндальное капрезе с заварным кремом;
  • ананас в сиропе.

Цены на собачьи блюда колеблются от 10 до 22 евро.

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Заказ подают в миске, которая подходит посетителю по размеру. Гостей рассаживают, чтобы не было конфликтов.

Также чтобы четвероногие гурманы могли расслабиться, им включают ресторанную музыку.

Напомним, что в Днепре взяли на работу кота, среди его коллег есть собаки. Музейные сотрудники приняли в свой коллектив уже трех хвостатых. Две собаки охраняют заведение ночью, а кот Мася — ловит мышей.

Ранее сообщалось, что блогерша пожаловалась на то, как ее обманули в интернете. Женщина приобрела собаку породы йорктиз, которая оказалась "значительно больше похожей на крысу".