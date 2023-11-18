Капрезе, мон-блан и фетуччини: в Италии открылся элитный ресторан для собак (меню)
Гостям предлагают разнообразное меню на любой вкус, миски по размеру и музыку, чтобы расслабиться.
В Италии открылся первый ресторан для собак. Заведение Fiuto, что в переводе на русский "нюхать", или "нюх животных", предлагает четвероногим широкий выбор первых и вторых блюд, закусок, десертов и напитков. Об этом сообщается на сайте ресторана.
Заведение открыл итальянский предприниматель Марко Турано вместе с довома своими бизнес-партнерами в римском районе Понте Мильвио. Он сообщил, что на открытии не было яблоку где упасть из-за наплыва посетителей. В частности, были и коллективные заказы.Важно
В меню ресторана есть первые и вторые блюда, десерты, напитки и закуски.
Какие блюда предлагают четвероногим:
- Тартар Фассона;
- артишоки из текстуры;
- тартар из красных креветок из Мадзара-Дель-Валло;
- феттучини из кальмаров;
- салат из фенхеля;
- бекон с яйцом;
- домашняя пармиджана в тортеллино;
- ризотто с тартаром;
- домашние равиоли из трески по-римски;
- домашние ньокки с кремом;
- телячья щека в картофельном креме;
- фаршированная цесарка;
- жареный осьминог на гриле;
- тирамису;
- молочный рис;
- мон-блан;
- миндальное капрезе с заварным кремом;
- ананас в сиропе.
Цены на собачьи блюда колеблются от 10 до 22 евро.
Заказ подают в миске, которая подходит посетителю по размеру. Гостей рассаживают, чтобы не было конфликтов.
Также чтобы четвероногие гурманы могли расслабиться, им включают ресторанную музыку.
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