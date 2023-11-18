Капрезе, мон-блан и фетуччини: в Италии открылся элитный ресторан для собак (меню)

Гостям предлагают разнообразное меню на любой вкус, миски по размеру и музыку, чтобы расслабиться.

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В Италии открылся первый ресторан для собак. Заведение Fiuto, что в переводе на русский "нюхать", или "нюх животных", предлагает четвероногим широкий выбор первых и вторых блюд, закусок, десертов и напитков. Об этом сообщается на сайте ресторана.

Заведение открыл итальянский предприниматель Марко Турано вместе с довома своими бизнес-партнерами в римском районе Понте Мильвио. Он сообщил, что на открытии не было яблоку где упасть из-за наплыва посетителей. В частности, были и коллективные заказы.

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В меню ресторана есть первые и вторые блюда, десерты, напитки и закуски.

Какие блюда предлагают четвероногим:

Тартар Фассона;

артишоки из текстуры;

тартар из красных креветок из Мадзара-Дель-Валло;

феттучини из кальмаров;

салат из фенхеля;

бекон с яйцом;

домашняя пармиджана в тортеллино;

ризотто с тартаром;

домашние равиоли из трески по-римски;

домашние ньокки с кремом;

телячья щека в картофельном креме;

фаршированная цесарка;

жареный осьминог на гриле;

тирамису;

молочный рис;

мон-блан;

миндальное капрезе с заварным кремом;

ананас в сиропе.

Цены на собачьи блюда колеблются от 10 до 22 евро.

Заказ подают в миске, которая подходит посетителю по размеру. Гостей рассаживают, чтобы не было конфликтов.

Также чтобы четвероногие гурманы могли расслабиться, им включают ресторанную музыку.

Напомним, что в Днепре взяли на работу кота, среди его коллег есть собаки. Музейные сотрудники приняли в свой коллектив уже трех хвостатых. Две собаки охраняют заведение ночью, а кот Мася — ловит мышей.

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