Пытался погладить: собака Санду укусила президента Австрии в Кишиневе (видео)

Президентский пес Кодруц схватил австрийского лидера за руку. На последующих официальных встречах в Кишиневе политик появился с забинтованной рукой.

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В четверг, 16 ноября, собака президента Молдовы Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена, прибывшего с официальным визитом в Кишинев. Об этом сообщает Realitatea.md.

Ван дер Беллен попытался погладить питомца, однако тот укусил его за руку. Санду принесла извинения коллеге, сказав на английском, что вокруг очень много людей. Предполагается, что животное испугалось какой-то опасности.

На последующих встречах с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном австрийский политик появлялся с забинтованной рукой.

Как сообщает портал Jurnal.md, президентского пса зовут Кодруц. Он попал к Санду около полугода назад. Щенка нашли серьезно раненым на улице в результате дорожно-транспортного происшествия.

По данным IPN.md, президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Словении Наташа Пирц-Мусар пребывают с рабочим визитом в Молдове. Политики пробудут в Кишиневе с 15 по 17 ноября.

После контакта с собакой Александр Ван дер Беллен был замечен с забинтованой рукой

Напомним, 25 сентября собака президента США Джо Байдена по кличке Командор укусила еще одного сотрудника Секретной службы. По словам спикера ведомства Энтони Гульелми, серьезных последствий удалось избежать.

Ранее, 25 июля, СМИ отметили, что почти двухлетняя немецкая овчарка президента Байдена укусила семь человек за четыре месяца после того, как еще одну собаку президента США по кличке Майор, "изгнали" из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.