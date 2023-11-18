Переконала чайовими: американка "купила" новенький BMW за підробленим чеком (фото)

Александрія Вокер уже не вперше обманює людей з метою отримати вигоду. У багажнику викраденого автомобіля поліцейські знайшли принтери та інші незаповнені чеки.

У США співробітники поліції округу Меріон розшукують жінку, обвинувачену в "купівлі" автомобіля BMW в автосервісі за допомогою підробленого касового чека. Про це пише FOX News.

Александрію Вокер розшукують за безоплатну крадіжку автомобіля й організоване шахрайство у зв'язку з інцидентом, що стався 11 жовтня.

За словами помічників шерифа, 28-річна жінка завітала до автосервісу Baseline Auto Care Center в Окалі та заявила, що хоче "придбати" автомобіль BMW. Заповнивши всі необхідні документи, вона видала в автосервісі касовий чек на загальну суму, що дорівнює вартості автомобіля. Американка додала чайові в розмірі 100 доларів.

Коли працівники магазину спробували внести гроші за чеком на рахунок, їм повідомили, що він підроблений, і вони зв'язалися з Вокер. Жінка сказала, що повернеться в магазин, щоб заплатити за машину, але, за словами помічників шерифа, досі цього не зробила.

Викрадений BMW було знайдено. У багажнику поліцейські виявили принтери, незаповнені чеки та iPad.

"Ми знаємо, Александрія, що ти не любиш платити за речі, але прийшов час розплатитися. Якщо ти не здасися сама, то тебе знайдуть наші правоохоронці", — написали у Facebook представники офісу шерифа округу Меріон.

Американка вже була заарештована в березні за аналогічними звинуваченнями Фото: Marion County Sheriffs Office

Американка вже була заарештована в березні за аналогічними звинуваченнями.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я не могла отримати дані про викрадене авто з сином всередині. Співробітник компанії Volkswagen відмовлявся допомагати поліції повернути 2-річного хлопчика, поки сім'я не сплатить рахунок у 150 доларів за додаток Car-Net.

Також стало відомо, що туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі. Воно розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому місто вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.