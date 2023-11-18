Вважає себе знаменитою: чоловік думає, що дружина, яка виграла мільйони, "руйнує" їхній шлюб

Гроші стали причиною проблем у шлюбі однієї подружньої пари. Чоловік зізнався, що йому важко змиритися з тим, якою людиною стала його дружина після отримання величезного виграшу.

37-річний чоловік, який вирішив не називати свого імені, розповів про те, як мільйонний виграш став причиною проблем у його шлюбі. На його думку, 28-річна дружина, на ім'я Джейн тепер вважає себе знаменитою в місцевому суспільстві. Про це пише The Mirror.

Один чоловік зізнався, що йому важко змиритися з тим, якою людиною стала його дружина після отримання величезного виграшу.

Гроші стали причиною проблем у їхньому шлюбі. Чоловік розповів, що подружжя, яке прожило разом 5 років і одружене вже 2 роки, постало перед труднощами після того, як його дружина отримала доленосну суму грошей, яка все змінила. До цього в них був однаковий дохід.

"Рік тому Джейн виграла доленосну суму грошей (кілька мільйонів) і звільнилася з роботи, щоб організувати кілька благодійних організацій, які допомагають нашій місцевій громаді. Вона жертвує книжки до бібліотеки, працює волонтером у книжкових групах, ходить до громадської ради тощо, але відколи вона організувала благодійну організацію, вона проводить багато часу поза домом і на заходах. Нині її так добре знають у суспільстві, що ми не можемо вийти на вулицю, щоб хто-небудь не заговорив із нею на вулиці або не впізнав. Іноді мені здається, що я спілкуюся з її голосовою поштою", — написав він на популярному форумі Reddit

Пізніше у пари сталася бурхлива сварка, під час якої дружина заявила чоловікові, що їй подобається спілкуватися з людьми в суспільстві й слухати, як її виграш дозволив допомогти їм.

"Я сказав їй, що вона егоїстка. Якщо вона кидає гроші в маленьке містечко, це не робить її знаменитою. Вона відповіла, що не намагається, і що я знаю, як багато для неї значить суспільство і допомога людям. Сказала, що я зайшов занадто далеко. Зараз вона живе у своєї тітки та не хоче зі мною розмовляти", — додав чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Marie Claire

Багато користувачів Reddit поспішили стати на захист дівчини.

"Отже, у вашої дружини є життя поза шлюбом. У неї є мета, і вона почувається реалізованою. Ви не виявляєте жодного інтересу до її нових інтересів і життєвих цілей. Ви ніяк не підтримуєте її. Ви навіть не хочете відвідати кілька заходів, щоб показати їй свою турботу. І що тепер? Хочете, щоб вона звільнилася або згорнула свою діяльність, бо заздрите, що вона стала успішнішою, ніж ви? Це неймовірно дріб'язковий вчинок", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.