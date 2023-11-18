"Платить за все": дружина дубайського мільйонера розповіла про головне правило (відео)

Жінка поділилася враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Все це оплачує її багатий чоловік Джамал.

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Жінка з Великої Британії розповіла про своє вражаюче життя як дружини мільйонера в Дубаї — від дорогих поїздок по магазинах до шикарних походів в ресторан. У своєму ролику в TikTok вона повідомила, що за все платить її чоловік, поки вона дотримується одного єдиного правила.

Багата дубайська домогосподарка, на ім'я Суді повідала про своє екстравагантне і розкішне життя у шлюбі з мільйонером.

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Регулярно розповідаючи про своє повсякденне життя, жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Все це оплачує її чоловік-мільйонер Джамал.

Насолоджуючись розкішним життям Суді поділилася, що вона дотримується тільки одного правила — "завжди мати гарний вигляд". В обмін на це Джамал забезпечує її всім, що вона забажає.

"Джамалу подобається, коли я доглядаю за собою, а стосунки мають бути 50/50. Він платить за все", — пояснила вона.

У недавньому відеоролику, опублікованому в TikTok, Суді показала "один день із життя багатої дружини, яка живе в Дубаї". Жінка почала свій ранок з капучино в готелі Raffles. Це розкішний заклад, розташований на штучному острові The Palm, на якому також розташований готель Atlantis.

"Обслуговування тут завжди на висоті, але, чесно кажучи, капучино був таким середнім. Вони навіть не нанесли на нього жодного малюнка", — стверджує Суді.

Суді заявила, що це "стиль життя обрав її", а не навпаки Фото: TikTok

Хвалячись своїми дивовижними статками, Суді заявила, що це "стиль життя вибрав її", а не навпаки.

"Я не знаю, як я дійшла до такого стану. Але, чесно кажучи, я думаю, що стиль життя вибрав мене", — сказала вона.

Випивши ранкову каву, гламурна домогосподарка поїхала до лікаря в Five Palm, заявивши, що для неї та її чоловіка дуже важливо підтримувати свій гламурний зовнішній вигляд. Після закінчення процедури вона розповіла, як Джамал здивував її походом у театр і вечерею.

Подружжя їло суші, піцу і цілу низку десертів, які, за її словами, було приготовано за спеціально розробленим меню, але Суді не була вражена і вважала, що все було "посередньо".

"Я дійсно очікувала від них більшого. У деяких співробітників була проблема з обслуговуванням. Ми з чоловіком точно не повернемося", — сказала дівчина.

Раніше Фокус повідомляв, що 16-річна королева краси, яка вийшла заміж за 66-річного мільйонера, відповіла критикам. Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго і мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні одружилися і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній шлюб.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.