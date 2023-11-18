Побачили фото в соцмережах: кіт подорожував потягом, а власники і не здогадувалися (фото)

За словами господарів тварини, коту подобалось, коли вранці його гладили мандрівники біля залізничної станції. Однак 10 листопада він вирішив проїхатися з ними.

Семирічний кіт Ленні втік з дому та застрибнув у вагон потяга, котрий з Манчестера у Північній Англії прямував до Пікаділлі. Місцезнаходження "втікача" власники Джеймс та Лора Стоктон дізналися з соціальних мереж. Про це повідомляє Mirror.

Як зазначають у видання, кіт Ленні полюбляє прогулюватися біля залізничної станції Хай-Пік у графстві Дербішир, а найбільше тварині подобається, коли вранці його гладять мандрівники. Однак 10 листопада він вирішив відправитися з ними в подорож до головної залізничної станції у місті "Манчестер Пікаділлі".

За словами господарів кота Джеймса та Лори Стоктон, вони завжди боялися, що їхній домашній улюбленець одного разу може вскочити в поїзд. Невдовзі так і сталося.

Фото кота власники випадково побачили у соцмережах

Ленні вийшов з дому, прогулявся до станції на лінії Бакстон, що сполучає пасажирів Хай-Піка з Манчестером, і сів на потяг, що прямував до Пікаділлі. Пара виявила втечу Ленні, коли Лора помітила допис в місцевій групі у Facebook.

Кота-авантюриста сфотографували пасажири. На фото Ленні стоїть на одному зі столиків.

"Цей кіт їде в поїзді між Бакстоном і Уейлі Брідж", — йшлося у дописі з світлиною кота.

Джеймс та Лора Стоктон Кіт Ленні

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Лаура швидко подзвонила Джеймсу, і вони почали планувати, як повернути тварину.

"Допис у Facebook отримав багато поширень, тому з нами зв’язалася велика кількість людей, які впізнали його і знали, що він належить нам", — сказав Джеймс Стоктон.

Власник перевірив пристрій відстеження ката і побачив, що він був приблизно за п’ять миль (8 кілометрів).

"Я працював вдома і не мав машини, тому попросив свого сусіда підвезти мене до мосту Уейлі, озброївшись коробкою ласощів і переноскою для котів", — наголосив Стоктон.

Люди, які жили поблизу станції, помітили Ленні на пероні. Їм вдалося забрати кота і доставити в безпечне місце.

"Від публікації у Facebook до моменту, як повернули тварину додому, минуло лише близько 50 хвилин. Нам неймовірно пощастило. Він легко міг опинитися на Пікаділлі", — каже власник.

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