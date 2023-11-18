Попри вік: 75-річний директор лижного центру вкрав 1 млн євро і втік

За інформацією журналістів, шахрайство керуючого розкрилося тільки нещодавно, під час аудиту. Однак 75-річний директор встиг сховатися.

У Швейцарії 75-річний керуючий директор лижного центру перевів на свій рахунок майже 1 мільйон євро і втік. Про це пише Bild.

У виданні ім'я керівника не називають, відомо лише, що він обіймав свою посаду в центрі недалеко від Берна протягом останніх 20 років.

За словами членів правління центру, він завжди виконував свої функції бездоганно і заслуговував найвищих оцінок з їхнього боку.

"Гроші для нас — це одне. Ми також розчаровані, що він не виправдав нашу довіру. Ми добре знаємо один одного, ми робили роботу разом", — заявив президент лижного клубу Крістоф Вютріх.

Що сталося

Уперше керуючий дістався до скарбниці лижного центру в липні 2022 року. За інформацією Bild, іноді він переказував собі відносно скромні суми у 20 тисяч швейцарських франків, а в деяких випадках — одразу кілька сотень тисяч франків.

Як з'ясувалося, пише видання, останнім часом керуючий став переказувати вже великі суми грошей з рахунку фірми на свій особистий.

"Таким чином йому вдалося вкрасти близько 900 тисяч швейцарських франків, або майже мільйон євро", — констатує медіа.

Шахрайство розкрилося тільки нещодавно, під час аудиту. Щойно про шахрайство стало відомо, 75-річний директор втік — зараз його розшукує швейцарська поліція.

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