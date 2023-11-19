Навіть не підозрювала: хлопець дізнався про зраду коханої і придумав хитрий план помсти (відео)

Кадри його вчинку, які потрапили на відео, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.

Один хлопець з Аргентини, дізнавшись про зраду своєї коханої дівчини, розробив розумний план помсти, який вдалося втілити в життя. Про це пише The Thaiger.

Чоловік розробив хитромудрий план помсти невірній подрузі, відправивши її в розкішну подорож до Бразилії на її кошти.

Кадри цього інциденту, викладені в TikTok, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.

На відео Чарлі сфотографував себе і свою дівчину, які прогулюються пляжем. Він розповів, що знав про її невірність, але вона не підозрювала, що хлопець був посвячений у її таємницю. Щоб помститися своїй зрадниці, чоловік запропонував провести відпустку в розслаблюючій обстановці. Це було частиною його помсти.

Чарлі забронював для своєї дівчини дорогий готель і квитки на літак до Бразилії. Однак, всупереч її думці, за все платила вона, оскільки хлопець використовував її кредитну картку для оплати.

Після публікації відеоролика користувачі соцмереж заполонили розділ коментарів, у переважній більшості підтримуючи вчинок Чарлі.

"Ця людина, мабуть, супергерой", — написав один із них.

Деякі люди додумували, як можна було б покарати дівчину ще більше. Вони пропонували йому використати картку своєї дівчини для купівлі дорогих парфумів або інших подарунків, щоб зробити поїздку повнішою.

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