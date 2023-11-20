В Австралії жінку вбив домашній півень: клюнув, коли вона збирала яйця в курнику (фото)

Мешканка Австралії померла після того, як дзьоб півня проткнув варикозне розширення вен, що спричинило рясну кровотечу. Жителів континенту попередили про небезпеку.

Мешканка штату Південна Австралія трагічно загинула після того, як її дзьобнув "агресивний" домашній півень у той час, коли вона збирала яйця в курнику у своєму саду. Про це повідомляє The Mirror.

Трагічний випадок стався 2019 року. Дзьоб півня, за повідомленнями, встромився у варикозне розширення вен, що спровокувало рясну кровотечу. Жінка отримала й безліч інших травм, але причиною смерті назвали те, що не вдалося зупинити кровотечу.

Влада на той момент не називала імені жінки, щоб надмірно не травмувати родичів, і без того приголомшених втратою близької людини. Влада Зеленого континенту навіть випустила попередження про небезпеку, пов'язану з, здавалося б, нешкідливими тваринами.

Після такого випадку професор Роджер Баярд висловився про проблему, пов'язану з варикозним розширенням вен.

За його словами, він намагається допомогти літнім людям вилікувати це захворювання, тому що вони належать до особливо вразливої категорії осіб.

"Ми проводили дослідження, які показали, що в низці випадків люди спливали кров'ю у своїх будинках після ударів ногами об що-небудь", — сказав дослідник згаданого захворювання.

Щодо випадків, коли люди гинули від контактів із тваринами, професор пояснив, що "кішки особливо небезпечні для літніх людей, оскільки об них можна спіткнутися, хоча про цю проблему багато хто й не замислюється".

"Кішки люблять тертися об щиколотки та ноги, а також сідати ззаду, що часто призводить до травм у літніх людей", — зазначив він.

Казуари-вбивці

Казуар

На початку 2019 року у Флориді стався резонансний випадок, коли птах казуар убив фермера, який займався розведенням цього виду.

Казуар напав на 75-річного чоловіка після того, як він упав на території свого будинку. За даними журналістів, птах під час атаки використовував свої довгі кігті.

Нагадаємо, що кіт першим "відчув" інфекцію в нозі свого господаря після укусу павука.

Також повідомлялося, що дуже рідкісну поведінку китів-убивць уперше зняли на відео: це бачили лише кілька людей.