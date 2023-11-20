Заробляють до $5 тисяч на місяць: подружжя здає в оренду свої "сараї" у глухому селі (фото)

Джон та його дружина Фін стверджують, що на сьогодні це основне їхнє джерело доходу. Свого часу, щоб реалізувати мрію, вони продали усе своє майно, але не шкодують про таке рішення.

61-річний американець Джон Кернохан разом зі своєю дружиною продали усе майно, переїхали у глухе село, де здають крихітні "сараї" в оренду на Airbnb. На цьому подружжя заробляє від 3 до 5 тисяч доларів щомісяця (107-180 тис. грн), пише видання Daily Express.

Повідомляється, що Джон та його 44-річна дружина Фін познайомилися в інтернеті ще у 2010 році, згодом закохалися одне в одного й за два роки одружилися. Це дивовижно, адже пара підтримувала стосунки на відстані понад 4000 миль (6,4 тис. км). Він жив у Маямі, а вона – в Лондоні.

Фін народилася у Таїланді. Свого часу вона жила то у вузькому човні, то на горищі, тому їй було дуже не комфортно у просторому будинку Кернохана з трьома спальнями.

Жінка переконала коханого продати будинок у штаті Джорджія й купити сільський котедж площею 304 квадратних фути (близько 92 кв. м) всього за 6500 доларів (близько 234 тис. грн). Ще близько 6000 доларів (216 тис. грн) вони віддали, щоб обладнати кухню на відкритому повітрі та ванну кімнату, яка використовується як оранжерея.

Джон Кернохан і його дружина придбали будинок в селі Фото: колаж Фокус

Будинок американців "живиться" від сонячної та теплової енергії, зокрема для приготування їжі подружжя використовує газ, вироблений з відходів, що не компостуються.

"Коли все тільки починалося, я подумав, що ми зробили помилку, бо нам постійно не вистачало місця. Але зараз, через 12 років, мені складно уявити своє життя інакшим", – зізнається Джон.

У "сараях" дуже затишно Фото: колаж Фокус

Сімейство уже розширило свої володіння до 16 акрів (6,4 гектара) і витратило 83 тисячі доларів (майже 3 млн грн) на добудову допоміжних приміщень – маленьких сараїв та юрт, які вони здають в оренду на Airbnb й заробляють на цьому від 3000 до 5000 доларів на місяць.

Кернохани стверджують, що це на сьогодні основне їхнє джерело доходу.

Ванна кімната використовується як оранжерея Фото: колаж Фокус

Раніше Фокус повідомляв про ажіотаж довкола будинку із двома спальнями в штаті Мічиган (США). Житло виставили на продаж лише за 1 долар.

Також стало відомо, що жінка переїхала в будинок на краю скелі. Перед отриманням ключів її попередили про небезпеку, однак нова власниця житла просто закохалася в чудовий краєвид на море і затишний провулок.