Фантастика на картинці: будинок на острові тільки здається мрією, але жити в ньому ніхто не бажає (фото)

Сьогодні, за свідченням місцевих жителів, на острові все модернізовано, проте такі природні явища, як припливи, відлякують будь-якого відпочивальника.

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Незвичайний будинок у протоці Менай, що відокремлює острів Англсі від Уельсу, лише видається привабливим, проте місцеві мешканці і за мільйон фунтів стерлінгів не стали б жити в ньому. Про це пише Mirror.

За словами медіа, річ у тім, що кожної весни тут розливається вода, яка одразу руйнує будь-яку ідилічну картину відпочинку. Тому великий приплив і змушує місцевих жителів заявляти, що вони "не стали б жити там і за 1 мільйон фунтів стерлінгів".

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"На фотографії, опублікованій цього тижня, видно, як вода піднімається по стінах паводку, ледь захищаючи власність на острові, що відокремлює Англсі від Гвінеда. Під час відливу видно кам'яні греблі XIX століття і стає доступною 20-метрова дамба, що з'єднує два об'єкти на острові. Під час припливу острів розділяється водою", — розповідає Mirror.

Протягом 400 років острів був домівкою для рибальських сімей Острів Ініс-Горед-Гоч розташований у протоці Менай між Британським і підвісним мостами Менай Кажуть, що щовесни острів затоплює

Трохи історії

Дослідники з Бангорського університету (Велика Британія) вважають, що протока Менай стала такою, якою знають її сьогодні, між 5800 і 4600 роками до н. е., приблизно в той час, коли перші фермери почали обробляти землю в Північному Уельсі. Також вважається, що близько 14 тисяч років тому протока Менай була сухою і легкодоступною для людей і тварин. Це закінчилося потеплінням клімату і таненням льоду, внаслідок чого морська вода потрапила на обидва кінці протоки.

Острів Англсі був остаточно відрізаний сильним весняним припливом 8600 років тому. Оскільки рівень води продовжував підніматися, до 2000 року до н. е. тільки приливна дамба біля Ініс-Горад-Гоч зв'язувала Англсі з материком.

Історично острів є одним із 20 пасток для риби, побудованих у мілководній протоці Менай, що збереглися найкраще. Він включає в себе кам'яні греблі і камеру для копчення риби, побудовану в 1824 році.

Розташування в протоці Менай зробило Ініс-Горад-Гоч ідеальним місцем для рибальських родин упродовж понад 400 років, доки він не перетворився на місце для відпочинку, куди можна було дістатися тільки на човні,

"Наразі вважається, що він знову перебуває у приватній власності", — стверджує видання.

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У період свого розквіту греблі ловили величезну кількість оселедця та іншої риби, а також людей, які нічого не підозрювали. Так, 1937 року 25-річна вчителька Бата Маргарет Філліпс купалася в одній із гребель і була затягнута в яр сильною відливною течією.

Кожна гребля звернена в протилежні боки, щоб ловити рибу залежно від напрямку припливу. Об'єкт постійно використовувався до 1959 року.

Сьогоднішній день Ініс-Горад-Гоча

До середини 1990-х років Експедиційне товариство Віррала і Західного Чешира надало острову модернізованого вигляду. Раніше у жителів не було прісної води і для отримання електроенергії їм доводилося покладатися на 12-вольтний автомобільний акумулятор, хоча для освітлення були передбачені свічки і газова лампа.

Пізніше інженери обладнали острів новою підстанцією з кабелем довжиною 740 метрів, прокладеним від Англсі. Уперше це місце було обладнане гарячим душем і центральним опаленням. Його здали в оренду як будинок для відпочинку і прозвали "островом фантазій".

Однак природа не скасовувала такого явища, як припливи, які цього тижня, наприклад, були вищими за звичайні. Так, 13 листопада приплив досяг 7,15 метра, але в наступні три дні він був ще вищим. За даними NorthWalesLive, найвищий приплив, зареєстрований у протоці 2023 року, становив 8,03 метра. Штормові вітри підняли рівень води до 11,2 метра, чого більш ніж достатньо, щоб затопити два об'єкти на острові.

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