"Засекречені військові кущі": дивний знімок з Google-карт вразив людей у соцмережах (фото)

Компанія приховала на фото одразу три об'єкти. У коментарях люди висловили здивування від подібної "цензури" і почали жартувати, підбираючи різні пояснення для цієї кумедної ситуації.

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Люди в соціальних мережах почали активно обговорювати скріншот з Google-карт, на якому зображена пустеля з трьома замазаними об'єктами. Знімком екрана поділився один із користувачів популярного форуму Reddit.

Виявилося, що таким чином компанія приховала звичайні чагарники.

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Налякало людей у соцмережах: на Google Maps помітили незвичайну істоту з розгорнутими руками

У коментарях користувачі висловили здивування такою "цензурою" і жартують, припускаючи, що рослини, ймовірно, мають надто "зухвалий" вигляд, тому їх і замазали.

"Вони вирощують чагарники. Це справді пішло й огидно!" — написала одна людина.

Багато людей продовжили жартувати й на інші теми, які стосуються суспільства.

"Це засекречені військові кущі", "Просто це кущі-діти, дорослі не цензуруються", "Соромляться, давно не стригли", "Повірте мені, ви не хочете знати правду", — пишуть вони.

Незвичайний знімок Фото: Reddit

За деякими припущеннями, чагарники були автоматично помилково розпізнані як людські обличчя. Як стверджують інші коментатори, подібні ситуації іноді виникають із рослинами. Зображення людей спеціально розмиваються з міркувань конфіденційності.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина змогла "зустрітися" з покійним батьком через Google Maps. Коханий жінки хотів відвідати сад покійного, але не знав маршруту. Перевіривши місце розташування на Google Street View, вона помітила, що автомобіль Google Maps зафіксував її батька, який дивився прямо в камеру.

Також стало відомо, що поліція зламала "потаємні двері" в шафі, за якими ховали дитину. Чоловік, який незаконно утримував дівчинку у своєму будинку, наказав їй не шуміти. Співробітники поліції прибули, щоб забрати дитину і доставити до Служби опіки.