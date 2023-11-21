Думали, що це пума: рудий кіт наробив переполоху в місті (відео)

У тварини дуже реалістичний окрас, тому місцеві жителі почали панікувати. У ситуацію довелося втрутитися Департаменту риболовства та дикої природи.

Рудий кіт влаштував переполох в американському місті Тігарді (штат Орегон). Домашнього улюбленця у парку Кука місцеві жителі випадково переплутали з пумою через дуже реалістичний окрас, йдеться у дописі в Х (раніше відомий як Twitter).

Представники влади попередили людей про можливі ризики, розмістивши відповідний допис на офіційних сторінках у своїх соціальних мережах.

"Будь ласка, будьте уважнішими та прив’язуйте своїх собак", – написано у повідомленні з фотографією пуми.

Наступного дня Департамент риболовства та дикої природи штату (ODFW) поставив крапку в цій курйозній історії.

"Бачили вчора пуму в парку Кука? Так-от, як з’ясувалося, це був домашній кіт", — зазначено у дописі.

Автор замітки також поширив подібну фейкову історію, що мала місце у Міссісіпі у 2017 році, і зазначив, що аналогічні інциденти не поодинокі.

Сюжет 2017 року про "пуму", яка виявилась котом

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як в американському штаті Вашингтон 8-річна дівчинка зазнала нападу пуми, коли вона разом із сім'єю відпочивала в Олімпійському національному парку. На допомогу дитині одразу ж прийшла мати, вона почала голосно кричати, налякала звіра своїми криками й в підсумку прогнала його.

Також ми розповідали про те, що відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину. Людей зацікавило, як тварина може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто почав припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі ведмедя.