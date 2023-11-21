Тест на кохання: теорія "апельсинової кірки" змушує дівчат кидати своїх хлопців (відео)

Новий тренд у TikTok може нашкодити стосункам закоханих. Деякі дівчата зізналися, що розлучилися зі своїми партнерами через те, що вони не підійшли під теорію, яка стала популярною в соцмережах.

Теорія "апельсинової кірки" змушує людей замислитися про свої стосунки, а одна жінка зізналася, що саме вона спонукала її кинути свого хлопця. Про це пише The Mirror.

Деякі дівчата зізналися, що розлучилися зі своїми партнерами через те, що вони не підійшли під "теорію апельсинової кірки", яка стала популярною в соціальних мережах.

Це сталося після того, як користувачка TikTok Дженна розповіла про те, що її хлопець подарував їй коробку яєчних білків, відокремлених від жовтків. Дівчина, яка любить пекти, пояснила, що їй складно зробити це самій через довгі нігті. Цей, здавалося б, невеликий, але дуже добрий і турботливий вчинок викликав дискусію в коментарях до її відеоролика.

Люди назвали його яскравим прикладом "теорії апельсинової кірки" і пояснили її суть. Видання зазначає, що вона передбачає, що якщо ваш партнер робить щось для вас без прохання, наприклад, чистить апельсин, значить, він вас любить. Це може бути що завгодно: відокремити яєчний білок або купити вашу улюблену шоколадку. Ці маленькі прояви доброти виходять із глибшого рівня турботи й справді показують, що вас цінують.

Однак це працює і у зворотний бік. Одна жінка зізналася в соціальних мережах, що спробувала перевірити теорію і кинула свого хлопця.

"Мій хлопець, з яким ми зустрічаємося вже 7 місяців, сидів на дивані, коли я побачила відео в TikTok з поясненням теорії, і вирішила, що повинна спробувати. До цього моменту ми були щасливі, але зараз, озираючись назад, я не здивована його реакцією. Я попросила його зав'язати мені волосся, а він запитав, чому я не можу цього зробити. Спочатку я подумала, що, можливо, його лякає моє довге волосся, проте в нього й раніше теж було довге волосся. Я перепитала його, думаючи, що це просто випадковість, але він сказав, що я можу сама це зробити. Йому потрібно розслабитися, адже він щойно повернувся з роботи", — написала вона на популярному форумі Reddit.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Пізніше жінка помітила ще один тривожний сигнал.

"Попри це, я не хотіла розлучатися і вважала, що нерозумно кидати стосунки через TikTok… так було доти, доки я не запитала його, чи не міг би він кинути рушник у сушарку, щоб я могла зігрітися, коли вийду з душу, бо забула зробити це сама. Сюрприз, він так і не зробив цього. Саме це змусило мене зрозуміти, як багато я роблю для нього і його дочки, яка навіть не моя", — додала дівчина.

Пізніше жінка розповіла, що це змусило її переглянути свої стосунки і вона вирішила розлучитися зі своїм хлопцем.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

У коментарях багато людей погодилися з тим, що слухати поради щодо стосунків у TikTok не дуже правильно, але вони відкрили їй очі на те, яким насправді був її партнер, а отже теорія знову спрацювала.

"Мені завжди здається, що деякі люди, які публікують цю теорію, не розуміють її до кінця. Сенс не в тому, щоб навмання вимагати від партнера зробити щось, що ви можете зробити, але не хочете, а в тому, щоб подивитися, чи зробить він для вас щось невелике, про що ви його попросили. Саме цей останній момент іноді втрачається", — написала одна дівчина.

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