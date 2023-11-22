Життя в кредит: американець озвучив свої щомісячні витрати й розлютив людей у мережі (відео)

Чоловік стверджує, що витрачає практично всі свої зароблені гроші та не може собі дозволити накопичення. Люди в соцмережах підтримали його та розлютилися на "життя від зарплати до зарплати".

Один американець поділився своїм щомісячним бюджетом, викликавши обурення в інших користувачів соцмереж. Чоловікові ледь вистачає грошей, щоб оплатити рахунки. Про це він розповів у відео, опублікованому в TikTok.

Користувач із нікнеймом "dilfboobiea" стверджує, що витрачає практично всі свої зароблені гроші та не може собі дозволити накопичення.

Згідно з автором відео, його щомісячний дохід становить близько 2,5 тисячі доларів (93 250 гривень). Він виділив такі витрати: оренда житла — 1320 доларів (49 235 гривень), автомобіль — 620 доларів (23 126 гривень), витрати на вихованця — 45 доларів (1678 гривень).

На електроенергію, інтернет та інші комунальні послуги хлопець витрачає приблизно 147 доларів на місяць (5483 гривні). Зокрема, він оплачує кілька підписок на розважальні сервіси. Молодий чоловік зазначає, що його витрати на продукти становлять близько 200 доларів на місяць (7459 гривень).

"Це якесь божевілля, після всіх цих витрат у мене залишається всього 10 доларів (373 гривні). І я не розумію всіх цих людей, які радять мені просто правильно розподіляти бюджет, адже це й так мої мінімальні витрати", — висловлює своє обурення щодо поточної ситуації автор ролика.

За його словами, навіть купівля кави стає для нього справжньою проблемою. Він також поміркував про майбутнє, у якому хотів би придбати будинок, але не бачить для цього жодних можливостей із огляду на те, що наприкінці місяця в нього залишається лише 10 доларів.

Глядачі підтримали чоловіка, розповівши, що відчувають ті самі труднощі з грошима. Вони розлютилися на "життя від зарплати до зарплати".

"Після всіх рахунків, мізерного набору продуктів і бензину в нас нічого не залишається. Ми можемо тільки виживати в кредит", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер назвав 11 речей, на які бідні люди даремно витрачають гроші. Воррен Баффет відомий своєю простотою, благодійністю й глибокою фінансовою мудрістю. Один із найбагатших людей світу дав пораду, як примножити свої гроші.

Також стало відомо, що чоловік думає, що дружина, яка виграла мільйони, "руйнує" їхній шлюб. Гроші стали причиною проблем у родині однієї подружньої пари. Чоловік зізнався, що йому важко змиритися з тим, якою людиною стала його дружина після отримання величезного виграшу.