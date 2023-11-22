Зберігав великий секрет: чоловік без машини та меблів помер, залишивши місту мільйони доларів

У заповіті Джеффрі Голта була одна коротка вказівка. Він просив передати 3,8 млн доларів його рідному місту на потреби суспільства в галузі освіти, охорони здоров'я, відпочинку та культури. Ніхто зі знайомих не знав, що чоловік мільйонер.

Джеффрі Голт був невибагливим доглядачем парку для будинків на колесах у Гінсдейлі, штат Нью-Гемпшир, де він вів просте, але цікаве життя. Чоловік приховував, що був мільйонером. Про це пише AP.

Мешканці міста могли бачити Голта в поношеному одязі. Чоловік завжди займався звичайними справами і ніколи не виділявся. Він підробляв, але рідко залишав місто.

Попри те, що Холт викладав курс водіння старшокласникам, він відмовився від водіння автомобіля. Замість цього американець обрав велосипед і газонокосарку. У його пересувному будинку в парку не було майже ніяких меблів — ні телевізора, ні комп'ютера. Ніжки ліжка йшли в підлогу.

"Здавалося, у нього було все, що він хотів, але він не хотів багато чого", — каже Едвін "Смокі" Сміт, найкращий друг і колишній його роботодавець.

Голт помер у віці 82 років на початку цього року, зберігаючи великий секрет. Виявилося, що чоловік був мільйонером. І мало того, він віддав усі свої кошти громаді, що складається з 4200 осіб.

Виявилося, що чоловік був мільйонером Фото: колаж Фокус

У його заповіті містилися стислі вказівки: передати 3,8 млн доларів місту Гінсдейл на потреби громади в галузі освіти, охорони здоров'я, відпочинку та культури.

"Я не думаю, що хтось уявляв собі, що він був настільки успішним. Я знаю, що в нього було не так багато родичів, але залишити це місту, в якому він жив... Це величезний подарунок", — сказав Стів Діоріо, голова міської виборчої ради, який іноді махав Холту рукою зі своєї машини.

Видання зазначає, що в цьому містечку на річці Коннектикут, розташованому між Вермонтом і Массачусетсом, з багатими можливостями для піших прогулянок, риболовлі та малого бізнесу, гроші можуть піти на багато що. Він названий на честь Ебенезера Гінсдейла, офіцера часів франко-індіанських воєн. Саме він побудував тут форт і млин. Крім будинку Гінсдейла, побудованого 1759 року, у місті розташоване найстаріше в країні постійно діюче поштове відділення, датоване 1816 роком.

Жителі сподіваються, що завдяки подарунку їхнє місто стане більш помітним Фото: Town of Hinsdale

Відтоді як у вересні місцева влада отримала повідомлення про виділення цих грошей, не було проведено жодних офіційних зборів для обговорення ідей їх використання. Деякі жителі пропонують оновити годинник на ратуші, відреставрувати будівлі, можливо, купити нову машину для підрахунку голосів на честь Голта, який завжди стежив за тим, щоб проголосувати. Іншою можливістю є організація онлайнового курсу навчання водіїв.

Організації зможуть подавати заявки на гранти через траст, створений благодійним фондом Нью-Гемпшира

"Гінсдейл буде "використовувати гроші, що залишилися, дуже економно, як це робив пан Холт", — сказала Кетрін Лінч, міський адміністратор.

Жителі сподіваються, що завдяки подарунку їхнє місто стане більш помітним.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена. Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Також стало відомо, що яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом. Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.