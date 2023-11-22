Цікавить розум, а не зовнішність: 91-річний мільярдер знову шукає наречену (фото)

Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

91-річний австрійський мільярдер Ріхард Люгнер знову шукає дружину. До цього в нього було шість шлюбів. Про це пише BILD.

Австрієць заснував і володіє будівельною компанією, яка має його ім'я. У Відні він побудував торговий центр Lugner City. Бізнесмен часто з'являється на різних телешоу, його називають "світським левом" у світі будівництва.

Люгнер був одружений шість разів. Найбільший ажіотаж викликало його п'яте весілля з Кеті Шмітц 2014 року, коли йому був 81 рік. Модель Playboy була на 57 років молодшою за чоловіка, проте його це не хвилювало.

Бізнесмен, який є одним з організаторів знаменитих балів у Віденській опері, зіграв весілля в знаменитому віденському палаці Шенбрунн, в якому півтори тисячі кімнат і залів. Пара розлучилася через два роки.

"Жити треба активно, навіть у коханні! Мені все ще подобається бути активним, і я дійсно хочу бути з кимось", — заявив Люгнер у коментарі для BILD.

Ріхард і Кеті розлучилися через 2 роки після весілля Фото: FM1Today

У бесіді з журналістами підприємець сказав, що його обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. Насамперед бізнесмена цікавить розум, а не зовнішність жінки.

Чоловік також прославився на весь світ після того, як у лютому 2014 року виклав 500 000 доларів за те, щоб американська телезірка Кім Кардаш'ян супроводжувала його на Віденський бал.

У Люгнера четверо дітей, два сини і дві доньки.

Раніше Фокус повідомляв, що 16-річна королева краси, яка вийшла заміж за 66-річного мільйонера, відповіла критикам. Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго і мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні одружилися і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній шлюб.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.