Був винен грошей: в Індії чоловік став "жертвою" крокодила заради виплати для сім'ї

Бікрант Маллік вирішив прислухатися до поради друзів і піти до річки, щоб полити водою священних ідолів. Вони вірили, що це допоможе чоловікові розв'язати проблеми з грошима. Після походу він зник, а на березі знайшли його речі.

В Індії чоловік заради грошей прикинувся, що його потягнув крокодил. Він інсценував свою смерть, залишивши велосипед і одяг біля річки. Про це пише Hindustan Times.

За версією слідства, 47-річний Бікрант Маллік з індійського штату Одіша (Орісса) розраховував на велику компенсацію своїй родині.

Чоловік заборгував своїм сусідам кілька сотень тисяч рупій. Піддавшись порадам друзів, він вирушив до річки, щоб полити водою ідолів, сподіваючись на розв'язання фінансових проблем. Однак після цього він зник. На березі знайшли лише його велосипед та одяг. Тоді жителі села припустили, що чоловік міг стати жертвою крокодила.

Родичі звернулися в поліцію, повідомивши про його зникнення. Поліцейські оперативно перевірили місце розташування його мобільного телефону і виявили, що він під'єднаний до стільникової мережі в місті Каттак, розташованому за 70 кілометрів від місця події.

Зрештою Маллік змушений був з'явитися в поліцію і зізнатися у своїх діях.

На думку співробітників правоохоронних органів, чоловік сподівався на те, що винуватцем його зникнення вважатимуть крокодила. У цьому випадку, сім'ї могла б бути виплачена значна компенсація в розмірі 600 тисяч рупій (240 тисяч гривень). Слідчі провели допити дружини та інших родичів Малліка, які, можливо, знали про його плани.

Раніше Фокус повідомляв, що в каналізації під містом виявили крокодила вагою 197 кг. Працівники займалися очищенням міської помпової станції коли почули дивний звук, схожий на удари хвоста тварини. Вони виявили рептилію, яка скоротила подачу води в місто майже на 70%.

Також стало відомо, що жінка прихистила цуценя, а потім зрозуміла, що це вовк. Ці два види тварин мають багато спільного. У них 98,8% однакової ДНК, і вони навіть можуть схрещуватися між собою. І вовки, і собаки мають схожу тривалість життя в неволі, а також володіють бездоганним нюхом.