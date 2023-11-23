Чоловік пішов в суд, щоб створити "Священну Русь" замість України та заборонити сало

Він подав позов до низки установ, серед яких є телевізійний проєкт про екстрасенсів та аграрний університет. Автор скарги висунув цілий список вимог, зокрема карати жінок за "статевий блуд" та заборонити усім їсти свинне м’ясо.

Чоловік судиться, щоб створити нову державу "Священна Русь", обмежити в правах жінок та заборонити українцям їсти свинину. Про це відомо з постанови Сумського апеляційного суду від 16 листопада.

Чоловік, ім’я якого невідоме, подав позов до Сумського ТЦК, президента Володимира Зеленського, аграрного університету, газети, проєкту "Слідство ведуть екстрасенси", поліції тощо.

Він просить виконати низку вимог, зокрема:

заборонити купівлю та продаж землі "нащадків Ноя";

створити державу "Священна Русь" та заборонити на її території їсти свинне м’ясо і сало;

зобов’язати уряд "новоствореної держави" ухвалити закони, що відповідали б "даним через Мойсея" та "не суперечили б Євангеліє";

розробити та впровадити сонячно-лунний календар;

зобов’язати жінок в дні менструації "відсторонюватися" від своїх дітей та чоловіків;

призначити кримінальну відповідальність за "статевий блуд" і карати жінок, які мали двох та більше партнерів до весілля або зрадили чоловіку;

запровадити обов’язкове укладання шлюбу між чоловіками й жінками, у яких був секс до весілля, без права його розірвати;

зобов’язати проєкт "Слідство ведуть екстрасенси" взятися за розслідування обставин Чорнобильської катастрофи;

призначити кримінальну відповідальність за "гомосексуалізм" та "пропаганду ЛГБТ прав";

замінити гривні на гроші з чистого серебра;

зобов’язати українців виконувати "благословення Ноя".

Суд відмовив позивачу. Чоловік заявив, що "інші суди задовольняли його клопотання про звільнення від сплати судового збору". З яких причин він звертався у ці установи — невідомо.

Невідомому відмовили у звільненні від сплати збору та залишили його апеляційну скаргу без задоволення.

Нагадаємо, росіяни поділились рецептами неординарних став, які можуть "урізноманітнити раціон". Такими вони вважають суп з колорадських жуків, запас на зиму з в’яленого м’яса собаки та паштет з сарани.

26-річна жінка отримала дзвінок від поліції через манекен у своєму авто. З’ясувалось, що правоохоронці отримали декілька звернень через її помилку.