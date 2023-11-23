Навчав слова Божого: опальний священник одружився зі своєю ученицею (фото)

Роман між дівчиною та її 30-річним вчителем теології набув розголосу, коли стало відомо про любовний лист, який старшокласниця отримала на День святого Валентина.

30-річний опальний священник Алекс Кроу з Алабами (США) одружується зі своєю колишньою ученицею й втік з нею до Італії. Після того, як ця історія стала публічною, офіційний Ватикан відхрестився від співпраці з чоловіком, пише видання New York Post.

Повідомляється, що дівчина відвідувала католицьку школу McGill-Toolen, де Кроу час від часу проводив уроки теології. Роман між ученицею та вчителем набув розголосу, коли стало відомо про любовний лист, який старшокласниця отримала від Кроу на День святого Валентина.

Згідно зі свідоцтвом про шлюб, поданим в окрузі Мобіл у понеділок, дівчина закінчила середню школу у 2023 році. У червні їй виповнилося 18 років.

Архієпископ Томас Роді заявив, що Кроу уже відсторонений і скоро виголосить свою останню проповідь. Представник церкви розкритикував духовного лідера та сказав, що його дії абсолютно не відповідають статусу.

"Він більше не може проводити службу Божу як священник, не може говорити людям, що він священник, і не може одягатися як священник", – сказав він.

Утім, правоохоронці не знайшли складу злочину у діях закоханого Алекса. На початку цього місяця окружний прокурор Кіт Блеквуд заявив, що розслідування кримінального правопорушення по цій справі закрито.

Алекс Кроу одружується зі своєю колишньою ученицею Фото: AL.com

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як в одному з сіл Чехії місцевий священник, який не знав про свято Геловін, у пориві люті розбив усі гарбузи, які діти старанно розмалювали до майбутнього свята. Але незабаром йому довелося перепрошувати за свою поведінку.

Крім того, ми пояснювали, чи можуть мобілізувати до ЗСУ священників і ченців. Питання служби в армії представників духовенства законодавчо до кінця не опрацьовано. Священнослужителі можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації, а решта працівників церков підлягають призову, як і всі українці.