Впаде у море: неймовірно красиве місто скоро зникне з лиця землі (фото)

Будинки місцевих жителів швидко руйнуються через шквальний вітер, зсуви та сильні течії, що призводять до ерозії.

Неймовірно красиве французьке містечко Боніфачо, що розташоване у південній частині середземноморського острова Корсика та славиться своєю середньовічною цитаделлю "Містом скель", скоро може зникнути з лиця землі. Про це повідомляє видання Express.

30 будинків місцевих жителів розташовані біля самісінького краю урвища. Вони швидко руйнуються через шквальний вітер, зсуви та сильні течії, що призводять до ерозії.

У 2019 році місцева влада навіть оголосила надзвичайний стан. Посадовці били на сполох, адже частина середньовічної фортеці міста зруйнувалася. Одна з основних причин – стрімка зміна клімату, зазначається в експертному звіті, опублікованому в 2018 році. Значно погіршують ситуацію екстремальні шторми та невпинне підвищення рівня моря.

За словами істориків, Боніфачо було засноване у дев’ятому столітті й вважається унікальним для досліджень півдня.

Туристи можуть дістатися до містечка з Сардинії (орієнтовно година плавання на поромі) або прилетіти в аеропорт Фігарі-Суд Корс.

До слова, муніципалітет розташований на відстані близько 990 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Аяччо. Населення – 3244 осіб (станом на 2018 рік).

Краєвиди містечка Боніфачо Краєвиди містечка Боніфачо

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Нью-Йорк невблаганно тоне. Вчені використовували супутникові знімки, зібрані за 5 років, і виявили, що місто щорічно занурюється під воду на 1-2 міліметри. Дослідники вважають, що на "міста, що тонуть", впливає одразу кілька чинників: вага будівель і надмірне відкачування ґрунтових вод.

Також ми показували загублене місто в Атлантичному океані, яке не схоже ні на що інше на Землі. Цю місцевість вчені назвали гідротермальним полем "Загублене місто", де мешкає дуже багато різноманітних живих істот.