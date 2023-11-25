Пробувала вперше: реакція дівчинки на смак гамбургера завірусилась у TikTok (відео)

Цей кумедний ролик дуже швидко набрав понад 10,2 мільйона переглядів (на момент публікації). Користувачі мережі у коментарях зазначають, що дівчинка росте справжньою гурманкою.

Восьмирічна Фрея з Техасу (США) вперше у житті скуштувала гамбургер Double-Double без салату та помідорів і через неочікуваний смак страви скорчила таку кумедну гримасу, що спершу розсмішила свою маму Саманту Фосс, а згодом і кілька мільйонів користувачів соціальних мереж. Відповідне відео жінка опублікувала у TikTok.

На відео показано, як дівчинка у машині відкушує гамбургер, а потім відкидається на спинку крісла й мліє від задоволення, широко розплющивши очі. Вона із повним ротом просить маму наступного разу замовляти потрійний Double.

Цей ролик дуже швидко набрав понад 10,2 мільйона переглядів (на момент публікації). Люди у коментарях зазначають, що дівчинка росте справжньою гурманкою.

"Я заздрю цій дитині", "Гурмани – найщасливіші люди на землі!", "Давайте всі насолоджуватись нашою їжею так само як і Фрейя, кожним шматочком. Нумо радіти, коли наші смакові рецептори танцюють у роті. Це точно зробить життя щасливішим і, м’яко кажучи, цікавішим", – пишуть підписники Саманти Фосс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річну Айні Сухайді з Лондона (Велика Британія), яка опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця і наступного дня прокинулась справжньою зіркою мережі. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів та поширень.

До того ж ми показували відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" (Зловіща долина), яке завірусилося в соцмережах і привернуло увагу візажистів зі всього світу.