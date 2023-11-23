Тінь спостерігала за сім'єю ночами: чоловік показав моторошний запис із камери відеоспостереження

У шестисекундному ролику "примарна" тінь ковзає сходами й ховається за стіною. Схоже, що вона складається тільки з обличчя і ніг.

Чоловік виклав у соціальні мережі відеозапис із тінню, яка, за його словами, спостерігала за ним і його сім'єю ночами. Він показав моторошний запис із камери відеоспостереження на популярному форумі Reddit.

Однак не всі глядачі були впевнені, що ця фігура справді є привидом. Інші користувачі рекомендували чоловікові покинути свій будинок і ніколи не повертатися. Таємничу постать зафіксував уночі датчик руху поки всі члени родини спали.

У шестисекундному ролику "примарна" тінь ковзає сходами й ховається за стіною. Схоже, що вона складається тільки з обличчя і ніг.

"Мій датчик руху зазвичай вловлює білі кулі, але минулої ночі все було інакше. Він вловив цю фігуру, тінь або як її ще можна назвати, яка рухалася моїми сходами. У мене і моєї сім'ї й раніше було відчуття, що за нами спостерігають, але це підірвало мій мозок. Я в жаху. Будь ласка, допоможіть", — написав автор теми.

У шестисекундному ролику "примарна" тінь ковзає по сходах і ховається за стіною Фото: Reddit

Деякі користувачі погодилися з тим, що в будинку чоловіка можуть мешкати привиди, інші ж вважають, що він відредагував відеозапис або ж у нього просто неправильно працює камера.

"Ось чому я не буду ставити камери у своєму будинку. Я знаю, що це, найімовірніше, просто цифрова аномалія, викликана програмною компенсацією недостатньої освітленості. Але я б вважав за краще просто не думати про це, lol. А камери занадто легко зламати", — написав один із них.

Багато людей зазначили, що через велику кількість фейків неможливо зрозуміти обманюють їх чи ні.

"Я нічим не можу допомогти, але це дійсно моторошно. Мені дивно усвідомлювати, що у нас можуть бути реальні докази надприродного, але через те, як легко маніпулювати відео і фотографіями, ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося напевно", — написала ще одна людина.

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